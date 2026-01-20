Apps
GUERRA DE FRONTERAS

Choque entre intendentes peronistas tras un operativo que desató una crisis municipal

Un procedimiento de tránsito en General Rodríguez terminó con heridos, denuncias judiciales y un conflicto político entre municipios. El secuestro y posterior sustracción de un camión oficial de Moreno expuso tensiones , uso de recursos públicos y un trasfondo ligado a la interna del peronismo bonaerense.

El procedimiento comenzó el viernes 17 de enero en el barrio Altos del Oeste, cuando inspectores interceptaron dos camiones que trasladaban maquinaria vial. Las irregularidades detectadas incluyeron falta de documentación, ausencia de patente visible y conductores sin habilitación, lo que motivó el secuestro y traslado de los vehículos al playón de Ruta 24.

Según registros de cámaras de seguridad y testimonios, un grupo de personas llegó luego al lugar en varios vehículos, bloqueó los accesos y ejecutó una maniobra coordinada para recuperar uno de los camiones. El conductor reapareció con la llave, abordó el vehículo y se lo llevó por la fuerza ante los inspectores.

Más allá del hecho policial, el conflicto expone la tensión política entre dos intendentes alineados bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner pero que en territorio bonaerense tienen distintos horizontes. Mientras que Mauro García se encuentra alineado a Máximo Kirchner, Mariel Fernández se abrió de la conducción del líder camporista.

El camión secuestrado operaba bajo la órbita de María Giménez, Secretaria de Obras Públicas de Moreno, cuñada de la intendenta Mariel Fernández y referente del Movimiento Evita en General Rodríguez. Giménez buscaría posicionarse políticamente en General Rodríguez con aspiraciones de disputar la intendencia en 2027.

La huida derivó en una persecución hacia la Ruta 7, durante la cual el camión embistió a un móvil municipal y se produjeron agresiones físicas contra empleados de Tránsito. Un inspector sufrió heridas en el rostro y una trabajadora fue asistida tras quedar en estado de shock por la situación vivida.

Investigación en curso

El camión fue finalmente interceptado por la policía y los involucrados trasladados a la Comisaría 2ª. La causa quedó en manos de la UFI Nº10 bajo la carátula de “lesiones leves y desobediencia”, aunque no se descarta una recalificación si se confirma que el secuestro administrativo ya estaba concluido.

El trasfondo del conflicto excede el hecho policial. El vehículo operaba bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas de Moreno y realizaba tareas en General Rodríguez sin autorización formal. Según distintas fuentes, la situación generó malestar político entre ambas administraciones municipales.

El episodio expuso tensiones internas dentro del peronismo bonaerense, con cruces entre sectores vinculados a las gestiones de Mariel Fernández en Moreno y Mauro García en General Rodríguez. La utilización de maquinaria oficial fuera del distrito y el accionar posterior profundizaron el conflicto.

Mientras desde General Rodríguez sostienen que el operativo fue legal y ajustado a normativa, en Moreno no hubo declaraciones públicas. El saldo incluye heridos, denuncias judiciales y una crisis institucional que reabrió el debate sobre límites, convivencia intermunicipal y uso de recursos públicos.

