Atención: el Gobierno definió los requisitos para cobrar los nuevos subsidios energéticos

El Gobierno definió los requisitos para acceder al nuevo régimen de subsidios energéticos, que unifica la asistencia para electricidad, gas natural, gas propano por redes y garrafas en una única categoría de usuarios residenciales.

