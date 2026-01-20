Procesaron con prisión preventiva a "El Tío" y dos cómplices por el triple femicidio narco de Florencio Varela

El Juzgado Federal N°2 de Morón procesó con prisión preventiva a Bernabé Jesús Mallón, alias “El Tío”, junto a Débora Mónica Mujica y Joseph Zavaleta, por su participación en el triple homicidio de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), cometido el 19 de septiembre de 2025 en una vivienda de Florencio Varela.



Según el fallo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, los tres acusados integraban una organización criminal dedicada al narcotráfico y realizaron aportes esenciales en la planificación, ejecución y encubrimiento del crimen.



El tribunal los imputó por homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, premeditación y el concurso premeditado de dos o más personas, en el marco de una asociación ilícita vinculada al tráfico de estupefacientes.



Las tres jóvenes fueron citadas con engaños, secuestradas, sometidas a cautiverio y torturas, y finalmente asesinadas con extrema violencia.



Sus cuerpos fueron hallados mutilados en el lugar de los hechos.



La investigación determinó que la banda utilizó un Chevrolet Cruze blanco para el traslado de las víctimas y que, tras el crimen, se eliminaron pruebas y se obstaculiza la pesquisa.



Mallón, es señalado como figura de jerarquía en la organización narco de origen peruano-argentino, y habría participado en reuniones previas al hecho, y coordinado aspectos logísticos. Por su parte, Mujica y Zavaleta colaboraron en la limpieza de la escena y en acciones para entorpecer la investigación.



La causa avanza con otras detenciones ya concretadas y se busca a varios prófugos, entre ellos un integrante clave que habría escapado a Perú.



Las familias de las víctimas continúan exigiendo justicia ante uno de los casos más graves de violencia narco registrados en el conurbano bonaerense en los últimos años.