Cambios en Ganancias: a cuánto ascienden los nuevos pisos que rigen a partir de enero
Desde el 1 de este mes se modificaron los montos exigibles para el pago de este tributo. ¿A partir de cuánto te empiezan a descontar?
Desde el 1° de enero de 2026, los trabajadores en relación de dependencia vuelven a tributar el Impuesto a las Ganancias cuando sus remuneraciones superan ciertos umbrales actualizados.
Para un empleado soltero sin hijos, el piso arranca en torno a $3.000.000 de sueldo bruto mensual (equivalente a un neto aproximado de $2.490.000), según los valores oficiales publicados por ARCA tras la actualización automática por inflación del segundo semestre de 2025.
En el caso de trabajadores casados con cargas de familia, los pisos son más altos gracias a las deducciones adicionales por cónyuge e hijos.
Los principales umbrales estimados para el primer semestre de 2026 son:
Soltero sin hijos: sueldo bruto desde $3.000.045 (neto $2.490.000)
Casado sin hijos: sueldo bruto desde $3.487.190 (neto $2.894.000)
Casado con 2 hijos: sueldo bruto desde $3.952.152 (neto $3.302.000)
Estos montos incorporan la deducción especial, el mínimo no imponible y las cargas familiares, junto con descuentos promedio por aportes jubilatorios y obra social (alrededor del 17 %). La escala de alícuotas sigue siendo progresiva, del 5 % al 35 %, según el tramo de ganancia neta sujeta a impuesto.
Un trabajador soltero sin hijos con un sueldo neto de $2.500.000 mensuales queda exento. Con un neto de $4.000.000, la retención aproximada sería de $187.000 mensuales (solo considerando deducciones básicas). Para un casado con cónyuge e hijos que deduce al 100 %, no hay retención con neto de $3.000.000, pero con $4.000.000 netos pagaría alrededor de $35.000.
La actualización (que incluyó un incremento del 14,29 % en los parámetros) es retroactiva al 1° de enero de 2026. Las empresas deberán recalcular las retenciones aplicadas en enero y ajustar lo retenido de más en el pago de febrero.
Se estima que cerca de un millón de trabajadores en relación de dependencia están alcanzados por el impuesto en esta nueva escala.
Los valores rigen hasta junio de 2026; en julio se actualizarán nuevamente según la inflación del primer semestre del año.