Bastian fue operado de urgencia por quinta vez por una complicación cerebral

Tras un accidente en La Frontera, Pinamar, el pequeño de 8 años permanece en grave estado, y volvió a ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata.



La operación, realizada de urgencia, consistió en el drenaje de un sangrado intraventricular y la colocación de una válvula de derivación ventricular externa.



Según el parte médico emitido, los controles detectaron un aumento del sangrado en los ventrículos cerebrales, lo que podía elevar la presión intracraneal y generar complicaciones neurológicas graves. Ante esta situación, el equipo de neurocirugía pediátrica decidió llevar al niño nuevamente al quirófano para drenar el exceso de líquido, regular la presión dentro del cerebro y permitir un monitoreo permanente de su evolución.



La intervención fue exitosa en términos técnicos, pero el cuadro del pequeño sigue siendo dinámico y delicado. Bastián continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva bajo estricto control médico y seguimiento neurológico permanente. El hospital informó que se emitirán nuevos partes médicos oficiales en función de cómo evolucione el paciente en las próximas horas.



El niño de 8 años había ingresado al Materno Infantil el pasado 15 de enero, tras ser trasladado desde Pinamar donde sufrió el accidente (ocurrido el 12 de enero) que motivó múltiples intervenciones previas. Esta cirugía representa la quinta operación a la que es sometido desde el incidente.



La familia y allegados continúan pidiendo cadenas de oración y acompañamiento mientras esperan novedades sobre su recuperación. El parte médico enfatiza que se trata de una situación compleja que requiere vigilancia constante por parte del equipo interdisciplinario del hospital.