Todos los que juegan para la sucesión

Axel Kicillof sueña con llegar a la Casa Rosada mientras en el peronismo trascienden nombres. Algunos lo admiten, otros son más cautelosos y nadie quiere quedarse afuera de la disputa.
Compartir
El 2026 arrancó para el peronismo con la continuidad de una crisis política que no logra resolver, y las discusiones pendientes se amontonan a la espera de definiciones. La provincia de Buenos Aires es el bastión que posee en un contexto en el que La Libertad Avanza amenaza con quitárselo en 2027. La sucesión de Axel Kicillof comienza a ser un tema que aparece cada vez más en las conversaciones y así se inaugura otra gran discusión en la que asoma más de una decena de nombres.
El Gobernador ya emprendió su larga marcha hacia la Casa Rosada, por lo que buscará que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) trascienda las fronteras del territorio bonaerense con su proyecto de país. Una de las grandes tareas que tendrá será la de dejar la casa lo más ordenada posible en medio de la guerra interna abierta.
En cuanto a quién podría tomar el sillón de Dardo Rocha por el peronismo, desde las entrañas de la Gobernación plantean un escenario abierto, pero con una definición a tener en cuenta: “Que caminen todos y en 2027 se verá el mejor posicionado”, manifestaron a La Tecla desde el entorno de Kicillof. En esa misma línea, reafirmaron que el mensaje va para “todos los que tengan vocación de caminar”.
El detalle, que no es menor, es que dejaron en claro lo siguiente: “El Gobernador quiere que lo suceda alguien que continue sus políticas”. La perspectiva lleva a especular en torno a quién caracteriza la figura que puede llevar adelante la gestión que comenzó allá por el 2019 tras derrotar a María Eugenia Vidal y cuando él reportaba a Cristina Fernández. Ahora, emancipado de la expresidenta, se sabe que tomó su propio camino con la intención de componer nuevas melodías.
Hay una docena de nombres que hoy surgen y que forman parte de diferentes campamentos de Fuerza Patria. El abanico de opciones se integra por kicillofistas, camporistas, cristinistas, massistas y hasta un mandamás díscolo del sur del conurbano.
Gabriel Katopodis, Julio Alak, Jorge Ferraresi, Carlos Bianco, Máximo Kirchner, Mayra Mendoza, Mariel Fernández, Leonardo Nardini, Federico Achával, Sergio Massa, Malena Galmarini y Fernando Gray son las figuras sobre la mesa.
Un detalle a tener en cuenta es que solamente aparecen tres mujeres -al menos por ahora- y es uno de los tantos puntos en el debe que hoy muestra el peronismo.
Katopodis, Ferrraresi, Fernández, Nardini, Achával y Gray se muestran más decididos para las caminatas y no reniegan el rótulo de probables candidatos. Bianco se anotó en la última semana y dejó en claro que si Kicillof se lo pide él puede ser un postulante. Kirchner, Mendoza, Massa y Galmarini, forman del grupo de los que rehúyen de la etiqueta, pero no pueden escaparle al bulto por peso propio.
El último grupo es fundamental para la vida de la coalición de gobierno en la provincia de Buenos Aires y en diálogo con este medio desde ambas terminales señalaron que no es momento de hablar de estos temas. Tanto desde La Cámpora como del Frente Renovador sostienen que hay que poner el foco en la resolución de problemas a los bonaerenses y desde allí construir una alternativa a la avanzada de Javier Milei.
“Todo lo que sea nombres no tiene mucho sentido porque faltan dos años”, plantearon desde el camporismo a La Tecla. A su vez, reafirmaron que piensan “en una representación de un proyecto que vaya más allá de los nombres”. Consideran que no alcanza sólo con oponerse al Gobierno nacional y jugar con la única propuesta de que no vuelvan a ser elegidos. Entonces, aseguran que deben construir un proyecto en el que se contemplen las necesidades de las mayorías.
La extensa lista puede tener dos grandes miradas y varía según los anteojos con que se las vea. Hay quienes dicen que la existencia de más de 10 posibilidades habla a las claras de la crisis de liderazgo que atraviesa el justicialismo. Pero otros, más optimistas, eligen pensar en que cuanto más nombres habrá mayor competitividad y amplitud para llegar a amplias capas de la sociedad.
La imbricada situación del peronismo, con fuertes enfrentamientos entre el kicillofismo y el kirchnerismo, complejiza el laberinto en el que se encuentra el oficialismo, a tal punto que una salida por arriba tampoco garantizaría paz. Cada iniciativa de gestión y parlamentaria es un mundo de problemas en el que ponerse de acuerdo es una tarea titánica.
Tal descripción no es antojadiza si se tiene en cuenta que este año se espera que se avance tanto con la renovación de autoridades del Partido Justicialista (PJ) bonaerense como en una reforma política hacia el 2027. Ambos temas despejarán discusiones sobre la táctica electoral y también sobre las candidaturas que podrían darse o no.
El que se quede con la conducción del justicialismo correrá con cierta ventaja a la hora de un armado de listas dentro de dos años. Pero eso es sólo una pequeña parte de un escenario en el que todavía no se saben las reglas con las que se desarrollarán los comicios ejecutivos. Por el momento, hay intendentes de peso que no podrán ser reelectos en 2027 y se produce un cuello de botella con las aspiraciones de cada uno. Por ese motivo es que hay mucho interés en Kicillof -y todo el MDF- en que se habilite la reelección indefinida para los jefes comunales.
También debe tenerse en cuenta que, con la experiencia de las elecciones desdoblabas y la suspensión de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias en 2025, habrá quiénes quieren repetirla, mientras que otros no. Del mismo modo, desde la oposición estarán aquellos que presionen para implementar la boleta única, tal cual se hizo para las legislativas nacionales.
Sin dudas, una gran discusión más que sensible, con caminos de variada dificultad, que puede resolverse de diferentes maneras, pero para la que todos los sectores deberán afinar aptitudes políticas. Luego de ese paso comenzarán a verse mayores precisiones en torno a los nombres.
“Va a dejar caminar a los que quieran caminar salvo que Axel defina lo contrario y mientras no lo jodan”, dijo un ministro del MDF en torno a la sucesión. Se abre una discusión de la que nadie se quiere quedar afuera y en la que Kicillof quiere asegurar la continuidad de su proyecto.
Gestión, diplomacia y un trabajo hacia el sillón de Dardo Rocha
Gabriel Katopodis es quizá el nombre que suena desde hace más tiempo entre todos los que están en danza. Es uno de los principales dirigentes que le dio forma al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y arma su estructura en sintonía con el proyecto presidencial de Axel Kicillof.
Sobre sus espaldas posee la gestión de la intendencia de San Martín y hace gala del conocimiento que le dio ser ministro de Obras Públicas bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández. En su entorno sostienen que tales antecedentes lo posicionan con mayor visibilidad en el amplio territorio bonaerense.
Además, ahora como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial busca fortalecer su llegada no sólo con alcaldes del peronismo sino también con miembros de la oposición, entre los que se encuentran radicales y de otros espacios.
En el marco de la interna del peronismo se mueve con diplomacia sin entrar en enfrentamientos públicos. De hecho, suele ser uno de los delegados que designa Kicillof para negociar con el kirchnerismo y el massismo. No obstante, encuentra una gran resistencia por parte del camporismo.
Por lo pronto, será un año en el que extenderá sus recorridad en la provincia de Buenos Aires y no esconderá sus intenciones de ser gobernador en 2027.
El camino recorrido junto a Kicillof que lo posiciona de cara al futuro
En algunos rincones del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) cuentan que el intendente de La Plata, Julio Alak, correría con cierta ventaja en la carrera por la gobernación ya que ha logrado forjar una relación más que estrecha con Axel Kicillof. “Se lo deben mutuamente”, dijo una voz sobre la posibilidad de que el alcalde termine siendo ungido como sucesor. Que el peronismo pudiera recuperar la intendencia en la capital bonaerense no es un dato menor, y cerca del Gobernador se calzan esa medalla. Se repite cada vez que hay oportunidad que la idea de que el “Turco” sea candidato a jefe comunal surgió del círculo más cercano a Kicillof.
Por su parte, Alak fue uno de los primeros cristinistas en dar el salto para bancar al Gobernador y eso también pesa en la relación entre ambos. El alcalde forma parte del grupo de dirigentes designado para coordinar el armado del MDF en todo el territorio provincial. Según trascendió, en algunas reuniones, los colaboradores más estrechos del intendente han planteado la idea de armar en otros municipios el Frente Amplio Peronista, la corriente alakista. Es que habrían dejado en claro que la idea es fortalecer la estructura para que Alak salga a recorrer la Provincia. Incluso hay quienes dicen que ya inició charlas con un sector del radicalismo con el objetivo de estrechar lazos y buscar alianzas con otros partidos.
El antagonista número uno de la tropa K también sale a la cancha
El intendente de Avellenada, Jorge Ferraresi, es uno de los principales adversarios de La Cámpora y de los más beligerantes en el kicillofismo. Junto a Mario Secco, Fabián Cagliardi y Gustavo Barrera, forma parte de un grupo de jefes comunales que suelen coordinar acciones políticas y de gestión.
Con varios mandatos como alcalde en sus espadas y con la experiencia de haber sido el titular del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional, busca tener mayor peso en el territorio bonaerense. En ese marco, conduce la Agrupación Eva Perón, un espacio que se desenvuelve dentro del justicialismo, pero que abre el abanico de relaciones con sectores que están por fuera de las fronteras del peronismo tradicional. Mientras se desarrolla la disputa por la conducción del Partido Justicialista bonaerense también es uno de los que sonaba para suceder a Máximo Kirchner. No obstante, el objetivo de llegar a la gobernación está latente.
Por el momento, en Avellaneda sostienen que hasta marzo no habrá mucho movimiento. Es que esperan que se resuelva la discusión por el mando del partido.
Sin embargo, por lo bajo, quienes lo frecuentan avisan que comenzará a caminar el territorio provincial “como cualquier dirigente”. El tiempo dirá si se calzará el traje de candidato de manera definitiva.
Un peronista cercano a Cristina que teje lazos con todos los sectores
Leonardo Nardini, el intendente de Malvinas Argentinas, es otro de los dirigentes que sacó pecho en la elección del 7 de septiembre y fue respaldado de manera contundente en las urnas. Bajo ese impulso, se muestra activo y busca trascender las fronteras de su distrito y provincializar su mirada bajo la corriente Primero la Patria.
El espacio se enmarca dentro del justicialismo y una de las acciones que se destacaron en el 2025 fue la vista de Sergio Uñac al distrito de la Primera sección. El senador nacional y ex gobernador de San Juan, es otra de las figuras resonantes del espacio.
Nardini mantiene un vínculo más que cercano con Cristina Fernández y con la tropa que comanda Máximo Kirchner. Asimismo, extiende el diálogo con los distintos sectores del peronismo de la provincia de Buenos Aires, un ejercicio que llevó a la práctica cuando fue ministro de Insfraestructura en la primera gestión del gobernador Axel Kicillof.
El 2026 será un año en el que realizará actividades en el territorio bonaerense. Además, buscará posicionarse como un actor también con una mirada nacional en un contexto complejo para el país.
“La verdad es que nunca voy a abandonar mi vocación de seguir caminando, tanto en la Provincia como en el país, por eso arranqué el espacio Primero la Patria”, dijo a La Tecla el intendente de Malvinas.
Un pura sangre al pie del cañón para retomar el proyecto de CFK
Máximo Kirchner, el líder de La Cámpora, es la figura preponderante del kirchnerismo mientras lidia con la detención y proscripción de Cristina Fernández. El rol plenamente político que posee lo posiciona como uno de los principales referentes del peronismo y la carta más importante que posee sobre la mesa el cristinismo por el momento.
El enfrentamiento que sostiene con Axel Kicillof lo deja en un carrill distinto al del Gobernador. De todos modos, sostiene una relación cercana con Sergio Massa, el mandamás del Frente Renovador.
Por estos meses atraviesa intensos debates que lo tienen como protagonista, en un proceso de recambio de autoridades del Partido Justicialista bonaerense. El actual presidente del PJ es desafiado por el kicillofismo, pero no expresa públicamente si su intención es continuar al mando o no.
Es sabido que el kirchnerismo lo tiene como primera opción para que siga a cargo del justicialiasmo. Kirchner pone la lupa en torno a discutir sobre las tareas que tiene el partido para esta etapa política.
El diputado nacional también apunta sus cañones a la batalla legislativa en el Congreso contra las iniciativas del presidente, Javier Milei. En ese marco, no deja de ser alternativa a la hora de pensar en retomar el proyecto de CFK, al que consideran que Kicillof ya abandonó.
La principal espada camporista con proyección en territorio provincial
Mayra Mendoza es la voz cantante de La Cámpora en diversos terrenos de la provincia de Buenos Aires. La dirigenta se caracteriza por una hiperactividad cotidiana y por no esquivar discusiones, sobre todo aquellas en las que marca diferencias internas con el kicillofismo. Es intendenta de Quilmes (con licencia porque asumió como diputada) y fue reelecta en 2023, un galardón que desde la recuperación de la democracia sólo pudo lograr Francisco “Barba” Gutiérrez. En 2025 dio el salto seccional y fue elegida como diputada provincial por la Tercera sección.
Entre sus objetivos se encuentran el de desplegar iniciativas parlamentarias, pero también no alejarse de la gestión municipal. De hecho, en licencia de la jefatura comunal, protagonizó un fuerte debate con Juan Grabois en torno a un proyecto de estacionamiento medido y pago que repercutía en los trapitos.
Además, posee un rol activo en el Partido Justicialista (PJ) nacional con participación en reuniones y, entre otras acciones, las campañas que exigen la liberación de Cristina Fernández. El rol político la posiciona como una de las principales opositoras a La Libertad Avanza y a la gestión de Javier Milei.
En su entorno comentan que no es momento de hablar de la sucesión de Axel Kicillof y le escapan al rótulo de candidata a gobernadora. De todos modos, la figura corre en la Provincia.
El perfil que suma para ampliar el electorado
El intendente de Pilar, Federico Achával, busca hacerse un lugar en el peronismo y en la política bonaerense como una figura joven con una impronta que seduce a sectores medios y profesionales de la sociedad. En medio de la crisis en el justicialismo, pivotea entre Cristina Fernández y Axel Kicillof, pero ha sido claro en bancar el desdoblamiento de las elecciones.
Durante el 2025 el alcalde reforzó sus recorridas por diferentes distritos y pasó por Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Junín, Chacabuco, Carlos Casares, Lincoln, Las Heras, Navarro, Necochea, Lobería, Bahía Blanca y Tornquist, entre otros. Este 2026 arrancó el año con una visita a Dolores y las especulaciones aumentaron.
Al perfil que construye se le suma su capacidad de financiar una campaña provincial. El hijo del accionista mayoritario del Hipódromo Argentino de Palermo es otro de los corre en la carrera hacia el 2027.
La mujer que no esquiva debates y pone primera hacia el 2027
Mariel Fernández es la intendenta de Moreno, forma parte del Movimiento Evita, y ya dio el paso adelante con varios de los principales dilemas en el peronismo. Meses atrás dejó en claro que se encuentra para poner el cuerpo y la cabeza tanto para la discusión por la conducción del PJ bonaerense como para la gobernación 2027.
En este 2026, desde el distrito de la Primera sección electoral, reafirmaron a La Tecla que “tenemos la aspiración genuina, porque creemos en una forma de hacer política como lo viene haciendo Mariel en Moreno”. En esa línea, expresaron: “Es momento de ofrecer una opción joven, con experiencia, territorio y mujer para la gobernación”.
En este marco, la jefa comunal saldrá a recorrer la provincia de Buenos Aires con su propuesta política y hace pie con su agrupación, llamada Reconquista. En marzo se proyectan novedades sobre el objetivo trazado por la dirigente que mantenía vínculo cercano con Cristina Fernández, pero que en los últimos meses se mostró con juego propio. “Se viene Mariel”, sería el slogan en el que por estos momentos trabajan en su entorno.
La idea es que a las recorridas previstas se le sumen catelería, afiches y otras formas de comunicar sus acciones.
El que juega en todos lados sin descanso y con vocación de poder
El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, siempre se mantuvo activo y pasó un 2025 con un rol protagónico en la provincia de Buenos Aires. La tercera voz en medio de la discordia entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner, fue la que planteó la unidad para vencer a La Libertad Avanza.
“Sergio nació para ser presidente y lo va a seguir intentando”, suele ser una frase que se escucha seguido en el ámbito de la política. No obstante, en los últimos meses hay quiénes en el peronismo no lo descartan para ser quien pueda tomar el sillón de Dardo Rocha.
La versión puede ser leída de varias maneras, sobre todo cuando viene de un campamento diferente. Lo cierto es que siempre está en las conversaciones y con mucho peso a la hora de la toma de decisiones. “¿Y si va por la gobernación?”, se preguntó un dirigente del Conurbano.
El tigrense cerró el 2025 con un encuentro con dirigentes renovadores bonaerense en Las Heras. Asimismo, comenzó el año con base en Pinamar, un destino que ya es habitual que frecuente en la temporada de verano.
Se estima que en febrero pueda juntar a toda su tropa para trazar perspectivas en un año en el que se vendrán debates complejos como las re re, el futuro de las PASO, qué hacer con el desdoblamiento y la boleta única. El tiempo dirá y ,como siempre, jugará.
El brazo de Kicillof para continuar con las nuevas canciones en PBA
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, es de la mesa chica de Axel Kicillof y el brazo por el que canaliza el desarrollo político más cercano en el territorio. Es de la banda de los leales del Gobernador, a tal punto que lo sostuvo cuando las papas quemaban a pesar de la intervención que padeció en el gabinete en el 2021.
En la última semana realizó declaraciones que generaron repercusión en torno a su futuro político. En tiempos en lo que se habla sobre la sucesión de Kicillof, el “caballo del comisario” no descartó ser uno de los nominados.
Bianco suele repetir en cada oportunidad que está a sus órdenes. En ese marco, reiteró “voy a hacer lo que diga Axel”, pero aclaró “no se qué rol tiene pensado para mi porque todavía no hablamos sobre ese tema”.
Fuentes señalaron a La Tecla que hay dirigentes, entre los que se encuentran intendentes, que piden que continúe la impronta de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo le hicieron saber al ministro de Gobierno que podría ser una alternativa para continuar con el legado desde 2027.
Una renovadora con perfil propio y sin concesiones con la política
Malena Galmarini asumió ecomo senadora provincial y será una actriz preponderante en una Cámara alta, en la que la interna del peronismo se expresa a fondo. La dirigenta del Frente Renovador no pasa desapercibida y construye agenda propia en el marco de las definiciones centrales que posee el massismo.
Sin pelos en la lengua, le esquiva a las rencillas en Fuerza Patria y busca poner el foco en la coyuntura económica y política. “Me parece que es un juego de egos y de a ver quién la tiene más larga, quién mea más lejos. Creo que deberían todos bajar un cambio, ponernos de acuerdo”, dijo en junio de 2025 en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco.
Fiel a su estilo, es una figura que está sobre la mesa a la hora de pensar en la sucesión. También es de las pocas mujeres que se hicieron lugar en la primera plana del peronismo.
En declaraciones a La Tecla, Malena expuso su perfil más vinculado a la acción y resolución, e indicó: “A mí la rosca me aburre un poco”. Entonces, añadió: “Hay que desdramatizar los debates y las divergencias. Eso es la vida. Nosotras, las mujeres, que criamos a nuestros hijos, sabemos que todo es negociar y negociar. Hay que interceder todo el tiempo, dialogar. Me parece que hay que desdramatizar un poco y acomodar lo que haya que acomodar”.
Bianco tiene sobre sus espaldas el armado del Frente Popular Patria y Futuro. Un espacio multisectorial que reúne distintas experiencias vinculadas a la centro izquierda y que apuesta por Kicillof como presidente.
El dirigente dispuesto a consolidar su camino en PBA
Fernando Gray, que para las elecciones nacionales de octubre rompió con Fuerza Patria y presentó su candidatura por Unión Federal, es un dirigente que se mantiene activo en la discusión en el peronismo. En diciembre lanzó su espacio interno llamado Corriente Federal y envió un mensaje claro en torno a sus perspectivas que están más que alejadas del kirchnerismo.
Con la experiencia de las legislativas, ya camina la provincia de Buenos Aires con diferentes acciones y la idea de conformar un espacio amplio. No obstante, es de los que sostiene que si Axel Kicillof rompe de manera definitiva con La Cámpora el Gobernador podría ser una opción más que potable para reunir un frente que sea opción para derrotar a Javier Milei. Gray busca reunir a los desencantados del peronismo, pero también a aquellos que están por fuera de esa identidad. Asimismo, tampoco descarta pelear por la conducción del PJ.