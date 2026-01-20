Volver | La Tecla Informe Especial 20 de enero de 2026 GOBERNACION 2027

Todos los que juegan para la sucesión

Axel Kicillof sueña con llegar a la Casa Rosada mientras en el peronismo trascienden nombres. Algunos lo admiten, otros son más cautelosos y nadie quiere quedarse afuera de la disputa.

Compartir