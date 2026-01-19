19 de enero de 2026
SONDEOS
Milei mantiene firme su imagen positiva y gana respaldo su rumbo económico
Un estudio nacional de DC Consultores revela que el Presidente sostiene altos niveles de apoyo social, anclados en el cumplimiento de promesas, la expectativa económica y el rechazo al modelo anterior, mientras la oposición profundiza su crisis de representación.
A dos años del inicio de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno, la imagen del presidente Javier Milei muestra signos claros de consolidación luego de varios meses de inestabilidad.
Así lo refleja la última encuesta nacional realizada por DC Consultores entre el 10 y el 12 de enero, sobre una muestra de 1.915 casos a nivel país, con un margen de error del 2,2%, que da cuenta de una sociedad que, lejos de la incertidumbre inicial, comienza a validar el rumbo elegido.
El dato central del estudio es contundente: el 62,24% de los encuestados considera correcto el rumbo económico actual, identificado con el modelo liberal y el ajuste del gasto público. A ese respaldo se suma un 21,43% que acuerda parcialmente, mientras que solo el 16,33% se manifiesta en contra y expresa su preferencia por volver a un esquema de fuerte intervención estatal.
Promesas cumplidas y respaldo pragmático
El informe sostiene que uno de los pilares del acompañamiento social al Presidente es la percepción de coherencia entre discurso y acción. En un contexto marcado por el desgaste de la política tradicional, una parte significativa del electorado reconoce que “lo que Milei dice, Milei hace”, y premia ese pragmatismo con expectativas positivas hacia el futuro.
Lejos de un apoyo incondicional, el vínculo con el Gobierno aparece atravesado por una lógica de auditoría permanente: la sociedad acompaña mientras observa resultados. En ese marco, el estudio describe un fenómeno que define como “mesiánico”, donde el liderazgo presidencial trasciende las instituciones y se posiciona como una figura de salvación frente a una crisis prolongada.
El sector privado, un aliado clave
Otro de los datos relevantes del relevamiento es el fuerte respaldo del empresariado y del electorado productivo al modelo económico libertario. El 77% considera que las políticas de Milei son adecuadas para el sector privado, frente a un 23% que las rechaza. Esta percepción se vincula directamente con la expectativa de reformas pendientes —laborales, impositivas y previsionales— y con la necesidad de previsibilidad para sostener la inversión y el crecimiento.
Cambio de matriz productiva y fin del centralismo
El estudio también registra un giro cultural en la mirada sobre el desarrollo nacional. Por primera vez, el campo pierde centralidad como motor excluyente de la economía: Neuquén (41,41%), asociada a los hidrocarburos, encabeza el ranking de provincias con mayor potencial productivo, seguida por Mendoza (27,27%) por la minería y Jujuy (16,16%) por el litio. La provincia de Buenos Aires, históricamente ligada al agro, queda relegada al último lugar.
Este desplazamiento refuerza la idea de un país que empieza a mirar al interior profundo y a la diversificación productiva como claves del nuevo ciclo económico.
La oposición, atrapada en el pasado
Mientras el oficialismo consolida su narrativa de “épica y redención”, la encuesta muestra un deterioro sostenido de la imagen del peronismo/kirchnerismo. En áreas tradicionalmente asociadas a ese espacio —como políticas sociales, salarios o salud—, la Libertad Avanza aparece mejor valorada por amplios márgenes. En economía, por ejemplo, el 81,9% considera que el Gobierno actual gestiona mejor, frente a apenas un 18,1% que se inclina por la oposición.
Incluso en el plano simbólico, el contraste es elocuente: más del 50% asocia a La Libertad Avanza con la película “Milagros Inesperados”, mientras que el peronismo queda identificado mayoritariamente con “Los sospechosos de siempre”, una metáfora que refuerza la idea de desgaste y repetición.
El “contrato por espanto”
Uno de los hallazgos más sensibles del informe es el vínculo emocional que une a una parte de la sociedad con Milei. Para el 36%, el principal factor de empatía es el temor al pasado, seguido por la expectativa económica positiva (27%) y la percepción de que el Presidente entiende y resuelve los problemas concretos (22%). Este “contrato por espanto” funciona, según el estudio, como un seguro político: mientras no emerja una alternativa creíble que no remita al modelo anterior, el Gobierno mantiene margen de maniobra.
Las conclusiones del trabajo advierten, sin embargo, que el llamado “milagro Milei” no es automático ni eterno. La consolidación del apoyo social dependerá de que los logros macroeconómicos se traduzcan en mejoras tangibles para empresas y hogares. En un tercer año de gestión, el electorado comienza a auditar con mayor rigor y el margen para el error se reduce.