Milei mantiene firme su imagen positiva y gana respaldo su rumbo económico

Un estudio nacional de DC Consultores revela que el Presidente sostiene altos niveles de apoyo social, anclados en el cumplimiento de promesas, la expectativa económica y el rechazo al modelo anterior, mientras la oposición profundiza su crisis de representación.

