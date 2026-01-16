16 de enero de 2026
DISPUTAS
Se calienta la interna por el PJ bonaerense con la junta de avales y el armado de listas
El kicillofismo va decidido a conformar listas propias para las próximas elecciones partidarias y también avanzaron con la junta de avales. Desde el kirchnerismo lanzaron una dura advertencia respecto a su jugada
Se viven tiempos de tensión en el peronismo bonaerense desde ya hace varios años. Con el recambio de autoridades del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en el horizonte, se genera incertidumbre en saber si confeccionarán una lista de unidad, o finalmente habrá elecciones para definir las autoridades partidarias.
Con el cronograma electoral ya definido, en el último encuentro del Movimiento Derecho al Futuro en Villa Gesell salieron decididos a enfrentar al kirchnerismo. Además de insistir para que salga la re-reelección de los intendentes en la Legislatura, bajó una orden desde la conducción para que se comiencen a conformar listas propias en cada uno de los 135 municipios, o buscar acuerdos para lograr la unidad, pero con el MDF a la cabeza de la nómina.
A raíz de esta situación, el kicillofismo espera jugar fuerte para quedarse con la conducción partidaria. Hay una danza importante de nombres para ser candidato a presidente del PJ Bonaerense, pero también buscarán dar la batalla en los territorios.
Luego de la reunión en Villa Gesell, desde el kicillofismo apuraron con la junta de avales. El próximo encuentro de la Junta Electoral Partidaria es el próximo martes 20 de enero, en medio de disputas entre los dos sectores por la carga de afiliaciones y la confección del padrón.
Uno de los que se adelantó y expuso la junta de avales por parte del kicillofismo fue el concejal ferraresista de Lanús, Ezequiel Berrueco, quien promovió a los afiliados del partido a presentar sus avales en siete unidades básicas del Movimiento Derecho al Futuro en el distrito que conduce el camporista Julián Álvarez. Días atrás, desde el espacio kicillofista en Moreno también salieron en búsqueda de avales.
“Si sos afiliado/a, trae fotocopia de tu DNI y acompañanos con tu aval para las próximas elecciones internas del Partido Justicialista”, dice la publicación que posteó el concejal del MDF. Sin embargo, desde La Cámpora también se mueven y continúan con la junta de las adhesiones.
En esa línea, desde el kirchnerismo advirtieron por esta situación y aseguraron que su jugada es errónea. Así lo expuso María Teresa García en diálogo con Provincia Noticias, quien sostuvo que “cuando fue el cierre de las listas de orden seccional para la elección del 7 de septiembre, no sé desde dónde o cómo, pero hubo una presentación de listas propias por parte del sector del MDF con anticipación al cierre de listas y después se terminó cerrando una lista única. Así que no, la verdad que no, nosotros no tenemos ninguna instrucción”.
“A los compañeros del MDF los vemos muy apurados, le están errando si realmente quieren jugar de esa manera”, sentenció la legisladora y encendió nuevamente la interna peronista.
Otro que dejó un mensaje subliminal fue el presidente del bloque peronista en la Cámara de Diputados, Facundo Tignanelli. A través de su cuenta de X, el dirigente matancero publicó una canción de la banda Don Osvaldo titulada Acordate, que cuenta con la siguiente letra: “Acordate que antes todo era nuestro. Acordate que tu guerra no va,que hay millones sufriendo por diez y que Disney queda muy lejos de acá. Acordate de donde saliste y que ahí siempre se puede volver. Acordate de como llegaste y a costillas de quién”.
Con todo este panorama, no hay tregua en el horizonte para el peronismo bonaerense mientras corren los días para el próximo 15 de marzo, cuando se sabrá quién conducirá al justicialismo de la Provincia.