Paritarias: Provincia ofertó 4.5%, acordó con estatales pero un gremio docente la rechazó

El CDP aprobó por amplia mayoría la propuesta salarial

Se acordó un aumento del 1% retroactivo a diciembre y un 2% en enero además la apertura de la paritaria 2026 en la primera semana de febrero. Dada la retroactividad del aumento del 1% el aumento de bolsillo de 4,5% a febrero pic.twitter.com/xqnNAmBlsQ