16 de enero de 2026
SALARIOS
Paritarias: Provincia ofertó 4.5%, acordó con estatales pero un gremio docente la rechazó
La nueva propuesta suma retroactivos, contempla el medio aguinaldo y deja abierta una revisión en febrero, con impacto directo en los haberes que se cobrarán el mes próximo.
El gobierno bonaerense volvió a mover fichas en la mesa paritaria y acercó una propuesta salarial que empezó a destrabar la negociación con los gremios estatales. Tras el 1,5% que había puesto sobre la mesa en la reunión del martes, la Provincia mejoró el ofrecimiento y dejó señales de que el acuerdo podría cerrarse sin mayores sobresaltos.
El encuentro fue entre los gremios estatales y docentes, con representantes del Gobierno bonaerense de las carteras de Trabajo y Economía. El gremio de judiciales tendrá su encuentro el próximo lunes.
La oferta elevada por la administración de Axel Kicillof incluye un incremento del 1% retroactivo correspondiente a diciembre, al que se suma un adicional vinculado al sueldo anual complementario. Ese punto era uno de los reclamos centrales de los sindicatos, que venían marcando el impacto del cierre del año pasado en los salarios. Durante la negociación anterior realizada el día martes, los gremios rechazaron la oferta por “insuficiente”.
Desde el gobierno bonaerense destacaron que “la oferta está compuesta por un retroactivo a diciembre; el correspondiente proporcional al medio aguinaldo y un 3% en enero, respecto de los haberes vigentes al mes de octubre. De esta manera, las y los trabajadores provinciales percibirán en el salario de enero un 4,5% más producto del retroactivo. También se incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en febrero.
Tras aceptar la oferta, el secretario general de ATE, Claudio Arévalo, indicó “el acuerdo permite sostener el salario de las y los trabajadores estatales sin desconocer la insuficiencia de los haberes. Los bonaerenses no estamos exentos de la situación del país, valoramos la vocación al diálogo en un contexto de ajuste y asfixia hacia el pueblo de la provincia por parte del presidente Javier Milei. En febrero vamos a insistir en nuestro planteo de continuar recuperando el poder adquisitivo del salario de las y los estatales de la provincia.”
La Provincia y los gremios bonaerenses acordaron un aumento del 1% retroactivo a diciembre y un 2% en enero, además de la apertura de la paritaria 2026 en la primera semana de febrero. Dada la retroactividad del aumento del 1%, el aumento de bolsillo es de 4,5% al mes de febrero.
Otro punto que fue bien recibido por los sindicatos es la reapertura de la negociación en febrero. El compromiso oficial es retomar las conversaciones los primeros días de febrero, tomando como base el salario actualizado de enero, lo que permitiría revisar la evolución de los ingresos en función de la inflación y el contexto económico.
En la reunión de este viernes por la tarde, los gremios del sector público dejaron trascender que la propuesta está siendo analizada con buenos ojos y que existe un clima favorable para avanzar hacia la aceptación. Si bien restan definiciones internas, el escenario aparece mucho más despejado que en los encuentros anteriores.
Desde el Ejecutivo bonaerense destacaron el esfuerzo fiscal para mejorar la oferta en un contexto complejo y remarcaron la intención de sostener el diálogo con los trabajadores del Estado. La negociación paritaria, que venía trabada, parece encaminarse así hacia un entendimiento que le ponga un cierre al tramo inicial del año.
Sin embargo, hubo un gremio que no aceptó la oferta realizada por el gobierno de Kicillof. Se trata de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), quien decidió rechazar la propuesta de la Provincia y se convirtió así en el único de los gremios docentes que componen el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) que no aceptó el ofrecimiento.
Quien anunció el rechazo fue su secretaria general, Liliana Olivera, quien indicó: "El incremento ofrecido hoy por el Gobierno no alcanza para recomponer los salarios de los docentes y no contempla la pérdida real del poder adquisitivo de nuestros ingresos, que vienen siendo los mismos desde el mes de octubre de 2025".