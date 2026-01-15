Expectativa en Pinamar: Bastian será operado por tercera vez tras grave accidente en La Frontera

La familia y el equipo médico mantienen la expectativa por la evolución de Bastian, el niño de 8 años que lucha por su vida tras el accidente ocurrido en una zona privada de médanos conocida como La Frontera, entre Pinamar y Costa Esmeralda.



El siniestro involucró al vehículo UTV en el que viajaba la víctima, junto a su padre, su madre, familiares y amigos, y una camioneta.



Según aclaró la madre, Macarena, no se trataba de una carrera ni el niño o su padre manejaban en ese momento; además, ninguno de los menores llevaba correctamente colocado el cinturón de seguridad.



A raíz del impacto, el niño sufrió un severo traumatismo de cráneo, hemorragia intraabdominal y una grave lesión hepática, lo que requirió su ingreso de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar con asistencia respiratoria mecánica.



El niño ya fue intervenido en dos oportunidades: la primera cirugía de emergencia contuvo la hemorragia mediante un packing hepático, y la segunda consistió en el recambio ante la persistencia de inestabilidad hemodinámica.



La nueva operación se centrará en la zona del hígado, consistirá en retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal.



A pesar de estos avances, el pronóstico sigue siendo reservado y el niño permanece en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva.



Por el momento, no es posible su traslado a un centro de mayor complejidad debido a su delicada condición clínica.