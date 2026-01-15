Apps
DRAMATICO

Expectativa en Pinamar: Bastian será operado por tercera vez tras grave accidente en La Frontera

El pequeño de 8 años resultó gravemente herido en un violento choque, será sometido a una intervención quirúrgica

La familia y el equipo médico mantienen la expectativa por la evolución de Bastian, el niño de 8 años que lucha por su vida tras el accidente ocurrido en una zona privada de médanos conocida como La Frontera, entre Pinamar y Costa Esmeralda.

El siniestro involucró al vehículo UTV en el que viajaba  la víctima,  junto a su padre, su madre,  familiares y amigos, y una camioneta.

 Según aclaró la madre, Macarena, no se trataba de una carrera ni el niño o su padre manejaban en ese momento; además, ninguno de los menores llevaba correctamente colocado el cinturón de seguridad.

 A raíz del impacto, el niño sufrió un severo traumatismo de cráneo, hemorragia intraabdominal y una grave lesión hepática, lo que requirió su ingreso de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar con asistencia respiratoria mecánica.

El niño ya fue intervenido en dos oportunidades: la primera cirugía de emergencia contuvo la hemorragia mediante un packing hepático, y la segunda consistió en el recambio ante la persistencia de inestabilidad hemodinámica.

La nueva operación se centrará en la zona del hígado, consistirá en retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal.

A pesar de estos avances, el pronóstico sigue siendo reservado y el niño permanece en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva. 

Por el momento, no es posible su traslado a un centro de mayor complejidad debido a su delicada condición clínica.

