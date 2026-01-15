15 de enero de 2026
MAPA PEJOTISTA
El PJ bonaerense en disputa: cuántos tiene cada tribu en un mapa atomizado
Afiliaciones, cronograma electoral y tensiones cruzadas tensionan el mapa interno del peronismo en la Provincia. En ese escenario, el listado completo de los Partidos Justicialistas de la Provincia, ordenados por tribus y alineamientos.
El proceso de recambio de autoridades en el Partido Justicialista bonaerense abrió una etapa de alta tensión política entre los dos polos que hoy estructuran la interna: el kicillofismo, nucleado principalmente en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), y el camporismo, con Máximo Kirchner como principal referencia. La disputa no se limita a la futura conducción partidaria, sino que atraviesa el corazón del armado electoral: el padrón de afiliados, los plazos formales y la legitimidad del proceso que desembocará en las elecciones previstas para el 15 de marzo.
En ese marco, durante los últimos días se intensificaron los movimientos en La Plata, con dirigentes del interior bonaerense peregrinando por despachos legislativos para presentar afiliaciones cargadas de manera virtual tras la reunión del Consejo Provincial del PJ del 19 de diciembre en Malvinas Argentinas. Aquella excepción, acordada para permitir el ingreso de fichas fuera del mecanismo tradicional, buscó descomprimir conflictos en distritos sensibles, aunque también expuso la desconfianza entre los campamentos. Mientras desde el MDF sostienen que salieron a “mostrar músculo” ante supuestas restricciones previas, en el camporismo replican que las afiliaciones estuvieron abiertas durante años y que quien no se sumó fue por decisión propia.
Con el cronograma formal ratificado por la Junta Electoral y la intervención del Juzgado Federal N°1 de La Plata para la validación del padrón, el tiempo se vuelve un factor clave. Sin diálogo directo entre el kicillofismo y el camporismo, y con fechas límites que se acercan ,publicación del padrón el 22 de enero y presentación de candidaturas el 8 de febrero, la pelea por la conducción del PJ bonaerense se proyecta sobre cada distrito.
Por el momento, el recuento deja 56 PJ para el MDF, 29 para el cristinismo, 21 para el pejotismo, 19 para La Cámpora, 8 para el Frente Renovador y 2 independientes.
En ese escenario, el listado completo de los Partidos Justicialistas de la Provincia, ordenados por tribus y alineamientos, una radiografía para evidenciar cómo se distribuye el poder territorial en la principal fuerza opositora del país.
MOVIMIENTO DERECHO AL FUTURO (MDF)
Alberti
Adolfo Gonzales Chaves
Ayacucho
Avellaneda
Arrecifes
Almirante Brown
Balcarce
Berazategui
Berisso
Bragado
Carlos Tejedor
Carmen de Areco
Castelli
Ensenada
Coronel Pringles
Daireaux
Coronel Rosales
Exaltación de la Cruz
General Belgrano
Florencio Varela
General Las Heras
General Paz
General Arenales
General Guido
General Madariaga
General San Martín
General Pueyrredón
General Viamonte
Hipólito Yrigoyen
Ituzaingó
Junín
La Matanza
Laprida
Leandro N. Alem
Lezama
Mar Chiquita
Monte (San Miguel del Monte)
Morón
Navarro
Necochea
Pergamino
Pila
Punta Indio
Rauch
Roque Pérez
Rojas
Saladillo
Salto
San Miguel
Tapalqué
Tordillo
Tornquist
Veinticinco de Mayo
Vicente López
Villa Gesell
Zárate
LA CÁMPORA
Adolfo Alsina
Azul
Bahía Blanca
Benito Juárez
Colón
Chivilcoy
Coronel Suárez
Chascomús
General Villegas
La Plata
Lanús
Lobería
Maipú
Marcos Paz
Olavarría
Puán
Quilmes
Tandil
Tres de Febrero
CRISTINISMO
Baradero
Brandsen
Cañuelas
Campana
Capitán Sarmiento
Carlos Casares
Dolores
General Alvear
General Rodríguez
José C. Paz
Luján
Magdalena
Malvinas Argentinas
Mercedes
Merlo
Monte Hermoso
Moreno
Nueve de Julio
Pehuajó
Pilar
Pinamar
San Andrés de Giles
San Cayetano
San Isidro
San Nicolás
San Vicente
Suipacha
Trenque Lauquen
Villarino
FRENTE RENOVADOR
Bolívar
Chacabuco
General Alvarado
General Pinto
Patagones
Pellegrini
Presidente Perón
Tres Arroyos
PEJOTISMO / JUSTICIALISMO (Sin alineamiento en la interna)
Coronel Dorrego
Esteban Echeverría
Escobar
Ezeiza
Florentino Ameghino
General Lavalle
General La Madrid
Guaminí
La Costa
Las Flores
Lincoln
Lobos
Lomas de Zamora
Ramallo
Rivadavia
Salliqueló
San Antonio de Areco
San Fernando
San Pedro
Tigre
Tres Lomas
JUEGA POR AFUERA
Hurlingham
SIN CONDUCCIÓN FORMAL
Saavedra