Jueves, 15 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
15 de enero de 2026
MAPA PEJOTISTA

El PJ bonaerense en disputa: cuántos tiene cada tribu en un mapa atomizado

Afiliaciones, cronograma electoral y tensiones cruzadas tensionan el mapa interno del peronismo en la Provincia. En ese escenario, el listado completo de los Partidos Justicialistas de la Provincia, ordenados por tribus y alineamientos.

El proceso de recambio de autoridades en el Partido Justicialista bonaerense abrió una etapa de alta tensión política entre los dos polos que hoy estructuran la interna: el kicillofismo, nucleado principalmente en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), y el camporismo, con Máximo Kirchner como principal referencia. La disputa no se limita a la futura conducción partidaria, sino que atraviesa el corazón del armado electoral: el padrón de afiliados, los plazos formales y la legitimidad del proceso que desembocará en las elecciones previstas para el 15 de marzo.

En ese marco, durante los últimos días se intensificaron los movimientos en La Plata, con dirigentes del interior bonaerense peregrinando por despachos legislativos para presentar afiliaciones cargadas de manera virtual tras la reunión del Consejo Provincial del PJ del 19 de diciembre en Malvinas Argentinas. Aquella excepción, acordada para permitir el ingreso de fichas fuera del mecanismo tradicional, buscó descomprimir conflictos en distritos sensibles, aunque también expuso la desconfianza entre los campamentos. Mientras desde el MDF sostienen que salieron a “mostrar músculo” ante supuestas restricciones previas, en el camporismo replican que las afiliaciones estuvieron abiertas durante años y que quien no se sumó fue por decisión propia.

Con el cronograma formal ratificado por la Junta Electoral y la intervención del Juzgado Federal N°1 de La Plata para la validación del padrón, el tiempo se vuelve un factor clave. Sin diálogo directo entre el kicillofismo y el camporismo, y con fechas límites que se acercan ,publicación del padrón el 22 de enero y presentación de candidaturas el 8 de febrero, la pelea por la conducción del PJ bonaerense se proyecta sobre cada distrito. 

Por el momento, el recuento deja 56 PJ para el MDF, 29 para el cristinismo, 21 para el pejotismo, 19 para La Cámpora, 8 para el Frente Renovador y 2 independientes.

En ese escenario, el listado completo de los Partidos Justicialistas de la Provincia, ordenados por tribus y alineamientos, una radiografía para evidenciar cómo se distribuye el poder territorial en la principal fuerza opositora del país.

MOVIMIENTO DERECHO AL FUTURO (MDF)

Alberti

Adolfo Gonzales Chaves

Ayacucho

Avellaneda

Arrecifes

Almirante Brown

Balcarce

Berazategui

Berisso

Bragado

Carlos Tejedor

Carmen de Areco

Castelli

Ensenada

Coronel Pringles

Daireaux

Coronel Rosales

Exaltación de la Cruz

General Belgrano

Florencio Varela

General Las Heras

General Paz

General Arenales

General Guido

General Madariaga

General San Martín

General Pueyrredón

General Viamonte

Hipólito Yrigoyen

Ituzaingó

Junín

La Matanza

Laprida

Leandro N. Alem

Lezama

Mar Chiquita

Monte (San Miguel del Monte)

Morón

Navarro

Necochea

Pergamino

Pila

Punta Indio

Rauch

Roque Pérez

Rojas

Saladillo

Salto

San Miguel

Tapalqué

Tordillo

Tornquist

Veinticinco de Mayo

Vicente López

Villa Gesell

Zárate

LA CÁMPORA

Adolfo Alsina

Azul

Bahía Blanca

Benito Juárez

Colón

Chivilcoy

Coronel Suárez

Chascomús

General Villegas

La Plata

Lanús

Lobería

Maipú

Marcos Paz

Olavarría

Puán

Quilmes

Tandil

Tres de Febrero

CRISTINISMO 

Baradero

Brandsen

Cañuelas

Campana

Capitán Sarmiento

Carlos Casares

Dolores

General Alvear

General Rodríguez

José C. Paz

Luján

Magdalena

Malvinas Argentinas

Mercedes

Merlo

Monte Hermoso

Moreno

Nueve de Julio

Pehuajó

Pilar

Pinamar

San Andrés de Giles

San Cayetano

San Isidro

San Nicolás

San Vicente

Suipacha

Trenque Lauquen

Villarino

FRENTE RENOVADOR

Bolívar

Chacabuco

General Alvarado

General Pinto

Patagones

Pellegrini

Presidente Perón

Tres Arroyos

PEJOTISMO / JUSTICIALISMO (Sin alineamiento en la interna)

Coronel Dorrego

Esteban Echeverría

Escobar

Ezeiza

Florentino Ameghino

General Lavalle

General La Madrid

Guaminí

La Costa

Las Flores

Lincoln

Lobos

Lomas de Zamora

Ramallo

Rivadavia

Salliqueló

San Antonio de Areco

San Fernando

San Pedro

Tigre

Tres Lomas

JUEGA POR AFUERA 

Hurlingham

SIN CONDUCCIÓN FORMAL

Saavedra
 

Buenos Aires

