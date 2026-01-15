Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de enero de 2026 MAPA PEJOTISTA

El PJ bonaerense en disputa: cuántos tiene cada tribu en un mapa atomizado

Afiliaciones, cronograma electoral y tensiones cruzadas tensionan el mapa interno del peronismo en la Provincia. En ese escenario, el listado completo de los Partidos Justicialistas de la Provincia, ordenados por tribus y alineamientos.

Compartir