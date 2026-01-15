Volver | La Tecla Nacionales 15 de enero de 2026 REFORMA LABORAL

Santilli retoma la gira por las provincias con una primer parada en Mendoza

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este jueves con los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de San Juan, Marcelo Orrego, al retomar la gira por las provincias en busca de apoyos para la reforma laboral.

Compartir