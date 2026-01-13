Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de enero de 2026 PARITARIAS

“Es insuficiente”: el gobierno ofertó 1.5% de aumento y hubo rechazo de los gremios

El gobierno de Kicillof realizó una oferta que no fue bien vista por ATE, Judiciales y el gremio docente. Cuarto intermedio y las negociaciones retomarán en los próximos días. Piden un retroactivo por noviembre y diciembre

