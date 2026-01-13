13 de enero de 2026
PARITARIAS
“Es insuficiente”: el gobierno ofertó 1.5% de aumento y hubo rechazo de los gremios
El gobierno de Kicillof realizó una oferta que no fue bien vista por ATE, Judiciales y el gremio docente. Cuarto intermedio y las negociaciones retomarán en los próximos días. Piden un retroactivo por noviembre y diciembre
El Gobierno de Axel Kicillof recibió hoy a los gremios docentes que integran del Frente de Unidad (FUDB), a quienes ofreció un incremento para enero del 1,5%, que fue rechazada por los representantes de los trabajadores y pasaron a cuarto intermedio.
En negociación paritaria, el FUDB reclamó que se contemple una compensación para los meses de noviembre y diciembre, para cerrar la paritaria 2025 con una paridad respecto de la inflación.
El último ajuste fue del 5% en dos veces: en agosto (percibido en septiembre) y octubre (que se cobró en noviembre), totalizando una suba del 25,9% en diez meses contra una inflación en el mismo periodo del 24,8 por ciento.
Tras la reunión con docentes, la mesa de negociación seguirá con los trabajadores estatales de la Ley 10.430 y los judiciales de la AJB, quienes también vienen reclamando la reapertura de las paritarias.
Por su parte, en segundo término llegó el turno de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que también marcó como insuficiente la propuesta realizada por el gabinete de Axel Kicillof. Desde el gremio indicaron que la propuesta "es insuficiente".
Claudio Arévalo, secretario general de ATE bonaerense, señaló: “Necesitamos que se realice un esfuerzo para garantizar la recomposición salarial y recuperar el poder adquisitivo y cerrar la paritaria 2025."
En ese sentido Arévalo señaló "además de reclamar la estabilidad de las y los trabajadores precarizados, la derogación de la resolución 293 y la necesidad de discutir un convenio colectivo de trabajo que dignifique nuestra tarea."
Los últimos en recibir la propuesta del gobierno bonaerense fueron los representantes de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB). En sintonía con los otros gremios, la entidad que tiene a Hugo Russo como referente también rechazó lo planteado por el gobierno bonaerense.
En el marco del encuentro, la AJB reclamó la implementación de un aumento salarial que permita dar respuesta a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores judiciales.
Asimismo, se plantearon los temas que forman parte de la agenda permanente del sector, como la extensión de las subcategorías para los cargos de menor antigüedad y para las y los jubilados y pensionados judiciales, entre otros puntos.
Las negociaciones con los gremios pasaron a cuarto intermedio luego de que los tres gremios rechacen la propuesta. Todavía no hay fecha confirmada para un nuevo encuentro.