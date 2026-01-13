La confección del padrón calienta la interna del PJ con presiones y desmentidas cruzadas

El proceso electoral que se abrió para el recambio de autoridades en el Partido Justicialista (PJ) bonaerense no está extenso de tensiones entre el kicillofismo y el camporismo. La confección del padrón y la inclusión de afiliaciones provoca tironeos entre presiones y desmentidas sobre un posible cambio de fecha de los comicios.



Este martes se observaron movimientos en la Cámara de Senadores con la peregrinación de dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) hacia despachos de la presidencia. La capital bonaerense recibió la presencia de miembros del justicialismo del interior con carpetas bajo sus brazos.



Según pudo confirmar La Tecla, los mismos tenían la tarea de llevar los papeles de las afiliaciones que se cargaron de manera virtual luego de la reunión del Consejo Provincial del 19 de diciembre en Malvinas Argentinas. La excepción acordada en ese encuentro sirvió para descomprimir algo los ánimos y dar oxígeno a los distritos más conflictuados.



Para la ejecución de la misma se resolvieron encargados por secciones de cada campamento con la intención de evitar mayores desconfianzas. Por el lado del kicillofismo se destacan funcionarios de alto rango, legisladores e intendentes de peso territorial. Todos ellos se apersonaron para dejar las afiliaciones correspondientes.



En el MDF salieron fuerte con las afiliaciones para mostrar su nivel de adhesión en medio de denuncias de que “si no eras de La Cámpora no te dejaban afiliar”. No obstante, en el camporismo sostienen que “aquel que no se afilió en estos cuatro años fue porque no quiso”. Del mismo modo, recordaron que las apoderadas para el justicialismo que propuso Axel Kicillof (Ana Laura Ramos y Sol Berriel) “se afiliaron casualmente bajo la presidencia de Máximo. Una en 2022 y otra en 2023”.



Los rumores de un pedido de cambio de día de elecciones del 15 de marzo para el 29 del mismo mes se sustentaban con la premisa de que las afiliaciones realizadas eran demasiadas y que no alcanzarían los tiempos, además de que creían justo que se contengan a todos. El 22 de enero debe publicarse el padrón y el tiempo corre.



Al respecto, fuentes desde el PJ bonaerense señalaron a La Tecla que “la elección se mantiene el mismo día y ya está la resolución de la junta firmada”. En tanto, sentenciaron que “no hay forma” de modificar lo que ya se dispuso y acordó entre las partes.



Asimismo, recordaron que en la reunión de la Junta Electoral partidaria del viernes 9 se acordó avanzar con el cronograma dispuesto a la espera de una respuesta de trabajo de la justicia federal. El acta de ese encuentro que se dio a conocer, planteó: “Conforme se resolvió en la reunión anterior los apoderados del Partido solicitaron el padrón de afiliados al Juzgado Federal Nro. 1 de La Plata, que se retiró el día 30 de diciembre de 2025”.



“Se produce un intercambio de ideas entre las que intervienen las compañeras y los compañeros Verónica Magario, Marina Moretti, Cristina Álvarez Rodríguez, Adrián Santarelli, Mariano Cascallares y Jorge Carpinetti. A continuación, el presidente pone a consideración que los apoderados soliciten el día 15 de enero del corriente, habilitación de feria al Juzgado Federal, para la entrega de un nuevo padrón de afiliados en el que se incluyan todas las fichas presentadas en la mesa de entradas de dicho Juzgado, hasta el día 30 de diciembre de 2025 inclusive”, se indicó.



A su vez, se agregó que debe ser “con la antigüedad de 180 días, conforme el artículo 13 inc. a) de la Carta Orgánica, para la cual se solicita que se considere como fecha de afiliación, la fecha de aceptación partidaria que consta en la ficha papel. Puesto a consideración, resulta aprobado por la Junta. Se fija la próxima reunión para el día 20 de enero de 2026”.



Por ese motivo, intervino el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla. Hasta el momento se encuentra como subrogante, Ernesto Kreplak, y lo será hasta el 15 de enero. El mismo resolvió que las afiliaciones solo se recibirían en los días hábiles, mientras que durante la feria judicial solo se llevaría adelante la carga.



Hasta el momento no hay diálogo entre la tropa de Máximo Kirchner y la de Axel Kicillof, mientras se esperan que sus delegados retomen contacto a fines de enero ya que el 8 de febrero se deben presentar las candidaturas. El clima no se apacigua y las diferencias se sostienen.



Por lo pronto, el Gobernador encabezará el miércoles desde las 19 una reunión con ministros e intendentes del MDF. La convocatoria salió desde el lunes por la tarde y la intención es hacer un repaso de la situación política para actualizar panorama luego de la cumbre kicillofista de fines de diciembre en Ensenada.



La expectativa por avanzar con definiciones sobre la disputa por la conducción del PJ es mayúscula en el kicillofismo. Por el lado del kirchnerismo sostienen su postura y se atienen al cronograma con la intención de sostener la conducción partidaria.