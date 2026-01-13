Pinamar: el nene herido en el choque sigue grave y no puede ser trasladado

El estado de salud del nene llamado Bastian, de 8 años que resultó gravemente herido en un choque ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, continúa siendo delicado.



Según el último parte médico, el menor permanece internado en terapia intensiva y no está en condiciones de ser trasladado debido a la complejidad de su cuadro clínico.



Asimismo sufrió lesiones de extrema gravedad, entre ellas una hemorragia interna, traumatismo craneal y un compromiso severo del hígado. Desde su ingreso al hospital municipal fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas de urgencia, y aún no logran estabilizarlo.



Actualmente, el paciente se encuentra con asistencia respiratoria mecánica y bajo monitoreo permanente, ya que presenta inestabilidad hemodinámica. Esta situación impide cualquier tipo de derivación a un centro de mayor complejidad, una posibilidad que había sido evaluada en un primer momento y que ahora quedó en suspenso hasta que su evolución lo permita.



El accidente se produjo cuando el vehículo tipo UTV en el que viajaba el menor colisionó con una camioneta y otro rodado similar en una zona de médanos muy transitada durante la temporada. Además del nene, otras dos niñas resultaron heridas, una de ellas con lesiones leves y otra con fractura facial.



Mientras avanzan las pericias para determinar cómo ocurrió el choque y las eventuales responsabilidades, la familia del niño permanece acompañándolo en el hospital y la comunidad sigue con preocupación cada actualización sobre su estado de salud.