El Gobierno Nacional desplegó casi 300 brigadistas y 15 medios aéreos por los incendios en el sur

Ante el avance de los incendios forestales que afectan al sur del país, el Gobierno Nacional ratificó este domingo la continuidad de la asistencia técnica y humana en las áreas en emergencia, con un fuerte despliegue de recursos humanos y logísticos.



El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que actualmente se encuentran operativos 295 brigadistas en el terreno. Del total, 232 pertenecen a equipos nacionales —128 de Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias (AFE)—, mientras que otros 63 fueron aportados por la provincia de Córdoba, en el marco de un operativo de alcance federal.



Ante los incendios en el sur del país, el Gobierno Nacional continúa brindando asistencia a las provincias afectadas. Ya desplegamos 295 brigadistas: 232 de Nación (128 de Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias) y 63 de la Provincia de Córdoba. El operativo… pic.twitter.com/60tbZ2imGi — Manuel Adorni (@madorni) January 11, 2026

El dispositivo incluye 15 medios aéreos de la Fuerza Aérea destinados al combate directo del fuego y al traslado de personal, además de camiones autobomba con tracción 4x4 para acceder a zonas de difícil transitabilidad. A su vez, las Fuerzas Armadas brindan apoyo logístico y se dispuso asistencia sanitaria permanente en las áreas afectadas.



En paralelo, el Gobierno Nacional coordina el envío de ayuda humanitaria y suministros básicos junto a las provincias y municipios damnificados. Adorni destacó el trabajo conjunto con los cuerpos de bomberos voluntarios y agradeció a quienes “arriesgan su vida para salvar la de los argentinos”.



La asistencia se suma a las tareas que ya se desarrollan en el Parque Nacional Los Alerces y en la zona de la Ruta 40, donde las condiciones climáticas extremas continúan dificultando las labores de extinción.

