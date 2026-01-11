El Casino Central inauguró la temporada de verano con el tradicional “Colorado el 21”

El Casino Central dio inicio a la temporada de verano con el tradicional lanzamiento de la primera bola, que volvió a caer en el emblemático “Colorado el 21”. El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, ante más de 5.000 personas que colmaron el histórico edificio.



La jornada comenzó a las 20 con un show musical de Ornella & the Sugardaddies y una degustación de más de 30 etiquetas de vinos argentinos junto a productos Cagnoli. Las actividades se extendieron hasta pasada la medianoche con un DJ set en vivo, en un clima festivo que acompañó la apertura oficial del verano.



Tras el lanzamiento, Atanasof destacó el proceso de inversión previsto a partir de la licitación de los casinos Hermitage, Sasso, Tandil y Miramar. Señaló que se proyecta una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos, destinada a generar movimiento económico, empleo y una mejora en la calidad de los servicios e instalaciones. Además, remarcó el impacto de estas inversiones en el turismo y el entretenimiento regional.



Por su parte, Bianco subrayó el valor del Casino Central como espacio de recreación y encuentro, y destacó que la actividad genera recursos genuinos para la Provincia, que luego se destinan a políticas públicas como salud, educación y obra pública. También mencionó el esfuerzo provincial para sostener la temporada, con refuerzos en seguridad, salud, infraestructura vial, una agenda cultural amplia y beneficios como Cuenta DNI.



La ceremonia fue transmitida en vivo por streaming a las salas del Casino Sasso y del Hermitage, permitiendo una inauguración simultánea. Del evento participaron además funcionarios provinciales de las áreas de Gobierno, Cultura, Turismo, Producción e Hipódromos y Casinos.

