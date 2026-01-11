Apps
Domingo, 11 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
11 de enero de 2026
INAUGURACIóN

El Casino Central inauguró la temporada de verano con el tradicional “Colorado el 21”

Con la presencia de autoridades provinciales y un gran marco de público, más de 5.000 turistas y vecinos participaron del lanzamiento oficial de la temporada en Mar del Plata.

El Casino Central inauguró la temporada de verano con el tradicional “Colorado el 21”El Casino Central inauguró la temporada de verano con el tradicional “Colorado el 21”
Compartir

El Casino Central dio inicio a la temporada de verano con el tradicional lanzamiento de la primera bola, que volvió a caer en el emblemático “Colorado el 21”. El acto fue encabezado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, ante más de 5.000 personas que colmaron el histórico edificio.
 

La jornada comenzó a las 20 con un show musical de Ornella & the Sugardaddies y una degustación de más de 30 etiquetas de vinos argentinos junto a productos Cagnoli. Las actividades se extendieron hasta pasada la medianoche con un DJ set en vivo, en un clima festivo que acompañó la apertura oficial del verano.
 

Tras el lanzamiento, Atanasof destacó el proceso de inversión previsto a partir de la licitación de los casinos Hermitage, Sasso, Tandil y Miramar. Señaló que se proyecta una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos, destinada a generar movimiento económico, empleo y una mejora en la calidad de los servicios e instalaciones. Además, remarcó el impacto de estas inversiones en el turismo y el entretenimiento regional.
 

Por su parte, Bianco subrayó el valor del Casino Central como espacio de recreación y encuentro, y destacó que la actividad genera recursos genuinos para la Provincia, que luego se destinan a políticas públicas como salud, educación y obra pública. También mencionó el esfuerzo provincial para sostener la temporada, con refuerzos en seguridad, salud, infraestructura vial, una agenda cultural amplia y beneficios como Cuenta DNI.
 

La ceremonia fue transmitida en vivo por streaming a las salas del Casino Sasso y del Hermitage, permitiendo una inauguración simultánea. Del evento participaron además funcionarios provinciales de las áreas de Gobierno, Cultura, Turismo, Producción e Hipódromos y Casinos.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

Un conflicto con los trapitos al sol

El intento de ordenar el estacionamiento en Quilmes reabrió un conflicto de fondo: trapitos, informalidad y poder político. La ordenanza municipal desató una fuerte disputa entre el Ejecutivo local y el MTE de Juan Grabois, con protestas, represión y acusaciones cruzadas, mientras el municipio defiende la regulación del espacio público y los movimientos sociales denuncian pérdida de ingresos y negocios encubiertos

NOTICIAS MÁS VISTAS

Un conflicto con los trapitos al sol

Predicciones sexuales para el 2026

Valenzuela y Bullrich visitaron Mar del Plata para impulsar la reforma laboral

Se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada

El Casino Central inauguró la temporada de verano con el tradicional “Colorado el 21”

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET