10 de enero de 2026
CIFRAS AMARGAS
Economía en rojo: la brecha en el ajuste fiscal entre Nación y las provincias
En relevamiento puso la lupa sobre el gasto en jubilaciones y salarios, entre otros aspectos entre 2023 y 2025. Las diferencias entre lo aplicado por la Casa Rosada y lo implementado en todas las jurisdicciones.
Un nuevo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analizó el comportamiento del gasto público nacional y provincial (incluida CABA) entre los primeros meses de 2023 y mediados de 2025, y reveló diferencias crecientes en la forma en que ambos niveles de gobierno absorbieron y administraron el ajuste. El trabajo compara la evolución trimestral en términos reales de cuatro componentes clave: el gasto en jubilaciones, el salarial, el primario neto de ambos rubros y el primario total.
El estudio concluye que, en la primera etapa del ajuste, la dinámica entre Nación y provincias fue similar, tanto en la magnitud de la caída del gasto como en los rubros afectados. Esto se verificó especialmente entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, período marcado por la fuerte licuación del gasto por efecto del salto de precios. Allí, el gasto en jubilaciones (con bono incluido) cayó 29% en términos reales a nivel nacional y 26% en el sector provincial. Con niveles similares de ajuste, el primer trimestre de 2024 marcó el mínimo del período para ambos niveles.
A partir de ese piso, y cuando se analizan los datos del segundo trimestre de 2025 respecto del primero de 2024, el trabajo muestra que el gasto en jubilaciones creció 43% real en Nación y 40% en provincias. En términos comparativos más amplios, el segundo trimestre de 2025 ubicó al gasto previsional nacional un 10% por debajo del registrado en el segundo trimestre de 2023, mientras que el provincial quedó 7% por debajo. La conclusión del IARAF es que en jubilaciones la trayectoria fue muy parecida en los últimos tres años: caída profunda en la primera etapa y una recuperación posterior que no logró recomponer los niveles previos.
La similitud también se verificó inicialmente en el gasto salarial. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024, la masa salarial nacional cayó 31% real y la provincial 27%. Sin embargo, desde ese primer trimestre y hasta el segundo trimestre de 2025 emergió la primera gran diferencia: mientras el gasto nacional volvió a retroceder 6,6% real, el provincial aumentó 32% real. De este modo, la Nación mantuvo el ajuste salarial como componente central del equilibrio, mientras que provincias y CABA iniciaron una recomposición. Comparado con el segundo trimestre de 2023, el gasto salarial nacional terminó siendo 22% menor en términos reales y el provincial 12% menor.
En el gasto primario neto de jubilaciones y salarios (que incluye obra pública, subsidios y transferencias no automáticas), el informe detecta una dinámica pareja en la caída inicial y una divergencia notable en la recuperación. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024, el gasto nacional descendió 49% real y el provincial 46%. Pero entre el primer trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2025 la Nación aumentó ese gasto 7% y las provincias 57%. En el segundo trimestre de 2025, el gasto nacional neto quedó 47% por debajo del nivel real del mismo período de 2023, mientras que el provincial cayó solo 15%.
Finalmente, el gasto primario total sintetizó estos comportamientos. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2024, Nación ajustó 40% real y las provincias 36%. El informe señala que parte de ese ajuste respondió directamente a la licuación de haberes y salarios provocada por la inflación, que superó con amplitud la actualización nominal de ingresos. Pero al analizar la evolución entre el primer trimestre de 2024 y el segundo de 2025, el gasto primario nacional terminó 19% arriba en términos reales, mientras el provincial quedó 43% por encima. La recomposición provincial fue así mucho más fuerte que la nacional.
Desde IARAF sostienen que la clave de esta diferencia está en el grado de “sostenibilidad” del ajuste tras el shock inicial. Nación mantuvo la caída real del gasto salarial y del resto de los gastos para sostener una suba real del gasto previsional, mientras que provincias y CABA no sostuvieron la licuación original y comenzaron a recomponer tanto salarios como jubilaciones. En paralelo, el resto del gasto primario cayó en Nación y aumentó en provincias, lo que expresó modelos fiscales divergentes.
Según el informe, este comportamiento diferencial del gasto abre una discusión permanente entre Nación y provincias por la responsabilidad fiscal y por el financiamiento asociado. El organismo advierte que esta tensión se trasladará al debate parlamentario: todo proyecto de ley relevante tendrá como uno de los ejes de la disputa la distribución de cargas y recursos entre la Nación y las jurisdicciones provinciales junto a CABA.