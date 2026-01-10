Apps
La inteligencia artificial reduce el consumo energético en el hogar:

La IA permite optimizar el uso de electrodomésticos, robótica y entretenimiento mediante el aprendizaje de hábitos cotidianos, logrando un menor gasto de energía y agua sin sacrificar comodidad ni rendimiento

La inteligencia artificial (IA) se posiciona como una herramienta clave para combatir el alto consumo energético en los hogares, no solo automatizando tareas, sino adaptándose de forma inteligente a las rutinas de cada familia. 

El aprendizaje automático permite que los electrodomésticos entiendan los patrones de uso de los usuarios y ajusten su funcionamiento para maximizar la eficiencia. 

Los refrigeradores aprenden la frecuencia con la que se abre la puerta, estabilizan el motor y mantienen el nivel de frío óptimo, evitando picos de consumo y prolongando la frescura de los alimentos por más tiempo.
 
Los lavarropas optimizan los ciclos de lavado para hacerlos más rápidos y eficientes, lo que se traduce en un menor consumo de energía y agua sin comprometer la limpieza. 

En el ámbito de la robótica doméstica, prototipos como CLOiD, un robot asistente que se comunica con otros dispositivos, ejecuta órdenes y propone acciones autónomas para optimizar recursos.

Por su parte, los televisores reducen componentes electrónicos gracias a tecnologías, mejorando la calidad de imagen y sonido mientras bajan el impacto ambiental y el consumo energético.

La IA puede generar ahorros en el hogar, optimizando también procesos internos como motores y compresores para una operación más estable y eficiente.


 

