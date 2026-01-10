10 de enero de 2026
ECONOMÍA EN ROJO
El Gobierno nacional pagó unos USD 4.300 millones en vencimientos de deuda
La transacción se llevó a cabo con fondos del Tesoro y crédito REPO aportados por bancos internacionales. El BCRA había anunciado que tenía un acuerdo con bancos internacionales.
El Gobierno pagó este viernes el vencimiento que tenía con bonistas privados por unos US$ 4.200 millones, lo cual ya era descontado por los mercados financieros. Utilizó dólares propios, un repo con seis bancos internacionales y fondos de la privatización de las represas del sur.
Según la radiografía del acuerdo, del ese total de US$ 4.218 millones, US$ 692 millones están en manos del sector público, por lo que no implican una salida neta de dólares, al ser pagos intra-sector público y refinanciables.
En cuanto al neto a privados de US$ 3.526 millones, el Tesoro usó US$ 2.300 millones por ingresos de la privatización de las represas [del Comahue], por lo que se usaron US$ 1.200 o 1.300 millones del repo".
El Banco Central (BCRA) había anunciado el miércoles pasado que se había cerrado un repo con bancos internacionales por US$ 3000 millones, a poco más de un año de plazo y con una tasa anual del 7,4%, en una operación que sumará liquidez de manera transitoria.
Las entidades participantes del REPO fueron BBVA, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of China y Santander, a una tasa del 7,4% anual.
La licitación recibió ofertas por US$ 4.400 millones, cerca de un 50% por encima del monto buscado.
En tanto, el Banco Central avanza con el programa de acumulación de divisas y ya acumuló unos USD 200 millones.