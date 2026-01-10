Coparticipación bonaerense: qué municipios perdieron más en la última década

La publicación del Coeficiente Único de Distribución (CUD) 2026 expuso una dinámica dispar que se consolida en la provincia de Buenos Aires. Mientras algunos distritos crecen de manera sostenida en su participación relativa dentro del régimen de coparticipación municipal, existe un grupo que acumula pérdidas significativas en los últimos años, incluso a pesar de los mecanismos de protección incorporados en la normativa reciente.



El informe publicado por PPA Consultora dio a conocer que a los grandes perdedores en el corto plazo (2025-2026). Si se observa la variación interanual de 2025 a 2026, se destaca que —excluyendo a los municipios cuya caída fue frenada por el tope legal del 5%— los mayores retrocesos plenos correspondieron a:



Vicente López

Tandil

Azul

Chascomús

General San Martín

Hipólito Yrigoyen

General Viamonte

San Antonio de Areco

Ayacucho

San Pedro





A diferencia de otros distritos que fueron contenidos por los topes legales, estos municipios sufrieron la baja efectiva completa, reflejando la foto actual de la redistribución prevista en la Ley 10.559.



En tanto, se consolidaron las caídas más profundas en el largo plazo (2016-2026). Cuando el análisis se proyecta sobre una década, las tendencias se vuelven más estructurales. Los diez municipios con mayores caídas acumuladas entre 2016 y 2026 son:



Arrecifes

General Madariaga

General Arenales

General Lavalle

General Alvear

Luján

Maipú

General Guido

Merlo

Tapalqué



Este conjunto agrupa tanto distritos chicos como municipios de peso demográfico, lo que evidencia que el fenómeno no está asociado exclusivamente al tamaño poblacional, sino a la evolución de los componentes del CUD definidos por ley (población, salud, superficie, capacidad tributaria, entre otros) .











En ese contexto, Merlo es el caso más extremo. Entre los municipios con pérdida estructural, el municipio de la Primera Sección se convierte en el caso más persistente, acumulando ocho años consecutivos de caída, según el mismo informe . Esta secuencia lo convierte en el distrito con la trayectoria descendente más prolongada en el esquema de distribución.



General Pueyrredón y General Alvear: 7 años consecutivos

General Belgrano, General Guido, Ituzaingó, Lezama, Morón, Saavedra: 6 años consecutivos

Coronel Rosales, Hipólito Yrigoyen, Hurlingham, Leandro N. Alem, San Antonio de Areco, San Pedro, Vicente López y Villarino: 5 años consecutivos



Este dato muestra que detrás de los cambios anuales existen procesos sostenidos de pérdida de participación que afectan a municipios de distintas regiones y perfiles políticos.



Asimismo, la Provincia incorporó en 2022 un mecanismo de protección para evitar derrumbes bruscos del CUD, estableciendo un tope de caída del 5% anual, luego complementado con un esquema del 2,5% tras dos períodos consecutivos de caída .



En 2026, nueve municipios fueron frenados en el tope del 5%: Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo.



Cuatro municipios cayeron solo 2,5%, tras dos años previos de baja máxima: Luján, Lezama, Morón y Saavedra . Es decir, sin topes, las pérdidas de varios distritos hubieran sido todavía mayores.



La redistribución del CUD está influida por múltiples factores definidos por ley —población, sistema de salud municipal, consultas médicas, capacidad tributaria, superficie, entre otros— y hace años reconfigura el tablero fiscal bonaerense. Mientras algunos municipios del conurbano y del interior expanden su participación, otros retroceden de manera sistemática, con impacto directo sobre su financiamiento corriente.