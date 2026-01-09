9 de enero de 2026
PANORAMA COMPLEJO
Hipólito Yrigoyen: Pugnaloni anunció el pago de sueldos desdoblado y priorizó a los trabajadores
En medio de un escenario financiero delicado, el intendente confirmó que los haberes de diciembre ya fueron acreditados, aunque la planta política cobrará más adelante como parte de una decisión excepcional.
En un contexto económico complicado en varios distritos bonaerenses, el intendente de Hipólito Yrigoyen, Luis Ignacio Pugnaloni, comunicó una medida que impacta de lleno en la administración local: el pago de los sueldos municipales se realizará de manera desdoblada. El anuncio fue dirigido directamente a los trabajadores y buscó llevar claridad en medio de un clima de incertidumbre.
Según informaron en un comunicado de la municipalidad, los salarios correspondientes al mes de diciembre ya fueron depositados para el personal municipal, cumpliendo con los plazos legales establecidos, que fijan el pago dentro del quinto día hábil. La confirmación llegó como un alivio para los empleados, que venían siguiendo con atención la situación financiera del municipio.
Sin embargo, el comunicado incluyó una aclaración central. La compleja realidad económica que atraviesa el distrito obligó a modificar el esquema habitual de pagos. En ese marco, Pugnaloni resolvió postergar el cobro de los haberes correspondientes a la planta política, marcando una diferencia concreta en el orden de prioridades.
“El Intendente, los concejales, secretarios, directores, jefes y coordinadores de área cobrarán la semana que viene”, detalló el mandatario, explicitando que la decisión alcanza a toda la estructura política y jerárquica del gobierno local. El mensaje buscó dejar en claro que el ajuste no recaerá sobre los trabajadores de menor rango.
Desde el Ejecutivo municipal reconocieron que se trata de una determinación compleja y poco frecuente. El propio Pugnaloni admitió que no fue una resolución sencilla, aunque remarcó que responde a la gravedad del momento que atraviesan las finanzas comunales y a la necesidad de administrar los recursos con extrema cautela.
La medida también tiene un fuerte contenido político. Al priorizar el pago a los empleados municipales y postergar los sueldos de la dirigencia, el intendente envió una señal hacia adentro y hacia afuera del municipio, en un escenario donde la crisis económica golpea con fuerza a las administraciones locales.
El comunicado cerró con un mensaje que apunta a sostener el rumbo de gestión pese a las dificultades. “Seguimos pensando y gestionando para el bien comunitario”, expresó Pugnaloni, apelando al acompañamiento de los trabajadores y de la comunidad en general mientras el municipio busca atravesar una etapa marcada por restricciones y decisiones incómodas.