Hipólito Yrigoyen: Pugnaloni anunció el pago de sueldos desdoblado y priorizó a los trabajadores

En medio de un escenario financiero delicado, el intendente confirmó que los haberes de diciembre ya fueron acreditados, aunque la planta política cobrará más adelante como parte de una decisión excepcional.

