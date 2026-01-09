Apps
Viernes, 9 enero 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
9 de enero de 2026
POLÉMICA ABIERTA

ABSA, entre tarifazos, picos secos y una amenaza libertaria de judicialización

En audiencia pública, la empresa presentó su propuesta para incrementar en un 40 por ciento las tarifas durante 2026. Críticas opositoras y un listado de quejas por los cortes permanentes del servicio de agua. 

ABSA, entre tarifazos, picos secos y una amenaza libertaria de judicializaciónABSA, entre tarifazos, picos secos y una amenaza libertaria de judicialización
Compartir

En el marco de una audiencia pública realizada hoy en La Plata, la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) anunció que solicita (de hecho, lo anticipa) un incremento del 40% en la tarifa del agua para 2026, llevando así el costo promedio de las boletas a más de $ 18.000.

Los representantes de la compañía, que brinda servicio de agua y cloacas a más de 2,5 millones de usuarios en 95 localidades bonaerenses, esgrimieron sus argumentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos, informando que se actualizarán los módulos de facturación o metro cúbico, pasando de los actuales $196,76 a $275,46 para unas 750.000 personas usuarias residenciales.

En el caso de las 131.256 no residenciales (comercios, empresas o industrias) subirá de los actuales $255,79 a $440,74, y se mantendrán los beneficios de la Tarifa de Interés Social (TIS) y de la Tarifa de Interés Social Institucional (TISI).

“La empresa concesionaria aseguró que en los últimos 22 meses “la compañía ha consolidado una transformación inédita que permitió revertir una situación económica-financiera crítica que comprometía seriamente la capacidad de sostener y mejorar el servicio de agua potable y saneamiento en el conjunto de localidades del área de concesión”.

ABSA, entre tarifazos, picos secos y una amenaza libertaria de judicialización

Las audiencias contaron con la presencia del Subsecretario de Recursos Hídricos bonaerense, Néstor Álvarez, del presidente de ABSA, Hugo Obed, y del miembro del Directorio de la Autoridad del Agua (ADA), Máximo Lanzetta.

Además de los funcionarios, expusieron el secretario de Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Arias; la Defensora Ciudadana La Plata, Luciana Bártoli; y del director de la OMIC de Bahía Blanca, Pablo Daguerre. También el Presidente del Concejo Deliberante de Coronel Rosales, Pablo Gómez; el concejal de ese distrito, Daniel Medina; Marcelo Garófalo de la ONG “Nuevo Ambiente” y dos vecinos: Gerardo Leotta, de Berisso, y Guillermo Peralta, de Gonnet (La Plata).

Oposición

Tras la audencia, el senador provincial de “Hechos- UCR Identidad”, Marcelo “Chuby” Leguizamón, dejó en claro su oposición al incremento tarifario a través de una publicación en sus redes sociales, asegurando que se aplicará sobre “un servicio que no cumple los estándares mínimos. Es algo verdaderamente escandaloso”.“Mientras discuten porcentajes y fórmulas, miles de bonaerenses siguen padeciendo falta de agua, pérdida de presión, cortes prolongados, e infraestructura obsoleta sin inversiones reales. No hay calidad, no hay previsibilidad y no hay información transparente”, agregó.

El legislador platense comentó que “las obras troncales están demoradas, el mantenimiento es precario y la respuesta ante reclamos es casi inexistente. Todo el servicio que brindan en general es un desastre. Antes de hablar de tarifas, ABSA debería rendir cuentas del servicio que NO presta porque básicamente no proveen agua a miles y miles de bonaerenses. Un aumento sin un plan concreto de inversiones es solo cargar el costo en el usuario sin mejorar nada, y eso es algo bastante habitual en esta empresa”.

Finalmente, sostuvo: “Agua potable y saneamiento no son un lujo, son un derecho y un servicio esencial. No puede seguir siendo normal vivir meses con bidones, tanques, reclamos y promesas que nunca llegan. Le pedimos a ABSA más servicio, más inversión, más transparencia, y ¡basta de ajustes a cuenta de los vecinos!”.A Leguizamón se sumó el presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, quien pidió que se suspenda el aumento y se exima del pago en las zonas críticas de la capital como Tolosa, Ringuelet, Gonnet, San Carlos, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y Los Hornos, hasta que se reestablezca el servicio.

“Desde el radicalismo nos oponemos a este esquema. Por eso, presentamos una impugnación amplia ante la ADA cuestionando la ilegalidad de la medida y exigiendo una Cláusula de Exclusión por Ineficiencia del Servicio. El principio es claro: donde no se presta el servicio, no puede haber aumento de tarifa”.

Amenaza de denuncia

En este contexto, la senadora provincial Analía Balaudo (La Libertad Avanza), amenazó con presentar un amparo colectivo en la Justicia si la Provincia no resuelve de manera perentoria
la crítica situación que provoca la falta de agua en el municipio de Carlos Casares.

La legisladora libertario explicó ante la Defensoría del Pueblo que a los anegamientos que vienen sufriendo los vecinos hace varios años, se le sumo ahora la falta de agua. “No es un problema nuevo ni un imprevisto: es una crisis anunciada que nadie quiso resolver. Desde marzo de 2025 empezó la baja presión, siguió en el invierno y se agravo en primavera con cortes eléctricos que dejaron fuera de servicio al acueducto Moctezuma”, expresó.

En tal sentido, recordó que “en diciembre el sistema colapsó, en enero, directamente emergencia: vecinos días sin agua y centros de salud abastecidos con camiones cisterna, esto pasa en la provincia de Buenos Aires en 2026, en las zonas rurales fue peor, vecinos sin agua y sin luz al mismo tiempo, bombas paradas, cañerías rotas durante semanas y productores afectados en plena emergencia agropecuaria”.

Al respecto, ABSA informó que la baja presión en la red de abastecimiento de Carlos Casares, al igual que en Pehuajó, se debe a microcortes de energía eléctrica sobre los equipos de producción de agua que alimentan el Acueducto Moctezuma, reduciendo de esta manera el caudal que ingresa a la Planta Potabilizadora.

“(El del agua) es un derecho humano básico, cuando el Estado no lo garantiza, este incumplimiento su función esencial, por eso lleve esta situación al Defensor del Pueblo, si no hay respuestas inmediatas, voy a impulsar un amparo colectivo para que la Justicia haga lo que la política no está haciendo”, lanzó.

Y cerró: “En Carlos Casares no falta agua, falta gestión, falta inversión y sobra desidia, y alguien se va a tener que hacer cargo”.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

HACIA EL 15M
Andrés Sosa

PJ bonaerense: afiliaciones y padrón bajo la lupa hacia el cambio de autoridades

La Junta Electoral partidaria mantuvo una nueva reunión con el objetivo de repasar acciones de cara al cronograma fijado. La preocupación en torno a los tiempos para cumplir sin problemas con los plazos fijados.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Cambio silencioso en Infraestructura: Grabois mueve fichas en el Gobierno

PJ bonaerense en tensión: apoderados definidos y pulseada abierta rumbo al 15M

PJ bonaerense: afiliaciones y padrón bajo la lupa hacia el cambio de autoridades

Marcelo “Teto” Medina padece cáncer de colón y atraviesa un intenso tratamiento

Garciarena: “No puede ser que cambiemos leyes para acomodarlas a la coyuntura”

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET