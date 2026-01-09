ABSA, entre tarifazos, picos secos y una amenaza libertaria de judicialización

HACIA EL 15M
“Mientras discuten porcentajes y fórmulas, miles de bonaerenses siguen padeciendo falta de agua, pérdida de presión, cortes prolongados, e infraestructura obsoleta sin inversiones reales. No hay calidad, no hay previsibilidad y no hay información transparente”, agregó.
ABSA aprobó hoy un nuevo aumento tarifario sobre un servicio que no cumple los estándares mínimos. Es algo verdaderamente escandaloso.— Marcelo Leguizamón Brown 🩵 (@chubyleguizamon) January 9, 2026
A Leguizamón se sumó el presidente de la UCR La Plata, Pablo Nicoletti, quien pidió que se suspenda el aumento y se exima del pago en las zonas críticas de la capital como Tolosa, Ringuelet, Gonnet, San Carlos, Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y Los Hornos, hasta que se reestablezca el servicio.
NO AL AUMENTO DE ABSA— Pablo Nicoletti (@pablonicoletti_) January 9, 2026
En la audiencia de hoy, ABSA ratificó el aumento del 40% y la actualización automática bimestral. Pretenden atar la tarifa a la inflación de forma permanente, obligándonos a pagar más por un servicio que no funciona.
