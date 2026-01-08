Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de enero de 2026 TRANSPORTE

“Modo Verano Seguro” inició su recorrido estival en la Costa Atlántica

El programa del Ministerio de Transporte bonaerense comenzó en Pinamar y continuará por distintos destinos turísticos con espacios lúdicos e interactivos orientados a la educación vial, la concientización y la prevención de siniestros durante la temporada de verano.

