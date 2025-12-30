30 de diciembre de 2025
SUDOESTE
Fuerte movilización en Villarino por falta de agua en el municipio
La movilización se realizó frente a las oficinas de la empresa sobre la Ruta Nacional 22 y reunió a habitantes de distintos barrios, en medio de un verano que vuelve a tensionar un problema estructural sin solución definitiva.
Tras varios días con fallas en el servicio de agua, vecinos de la localidad de Médanos, cabecera del partido de Villarino, llevaron adelante una manifestación para reclamar por la persistente falta de agua potable y apuntaron directamente contra ABSA.
El problema arrastra varios años sin una respuesta definitiva y vuelve a quedar en primer plano cada vez que las temperaturas elevadas incrementan la demanda y la red no alcanza a cubrirla.
La protesta fue impulsada de manera autoconvocada y se concentró frente a las oficinas de la prestataria ubicadas sobre la Ruta Nacional 22. Hasta allí llegaron habitantes de distintos sectores del municipio, que coincidieron en la necesidad de visibilizar una situación que afecta la vida cotidiana y se repite verano tras verano.
El reclamo se desarrolló sin incidentes y dio continuidad a una larga lista de pedidos que la comunidad viene realizando, según consignó FM Natura.
Desde el Municipio de Villarino contextualizaron el conflicto y recordaron que durante el período 2015-2018 la Provincia había anunciado como salida estructural la construcción del Acueducto del Río Colorado, una obra que finalmente nunca se concretó. Tras la caída de ese proyecto, en 2019 comenzaron a delinearse alternativas propias junto a la Dirección de Hidráulica provincial para abastecer al distrito.
En ese repaso, desde la comuna destacaron que el Acueducto Pedro Luro–Ascasubi sí logró materializarse, mientras que el Acueducto Sauce Chico–Médanos continúa siendo una deuda pendiente. Se trata, explicaron, de una obra de mayor complejidad técnica, que demandó estudios ambientales, permisos interjurisdiccionales y un desarrollo de ingeniería más extenso. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de búsqueda de financiamiento.
Ante la falta de una solución estructural, el Municipio sostiene un esquema de emergencia para garantizar el acceso mínimo al recurso. El reparto domiciliario de agua se mantiene de forma permanente, incluso durante fines de semana y feriados, con recorridos en los horarios de 8 a 13 y de 14 a 20. Además, se colocó un tanque cisterna con agua potable en la plaza para que los vecinos puedan abastecerse de manera directa.
Desde el gobierno local aseguraron que, en paralelo, se continúan realizando reclamos formales ante los organismos de control y se exige a la empresa prestataria que mejore el funcionamiento del servicio. El objetivo, indicaron, es amortiguar el impacto de la crisis mientras se avanza en una respuesta de fondo que permita dejar atrás la dependencia de operativos de emergencia.
Por su parte, ABSA informó que en los últimos días se incorporaron dos nuevas perforaciones al sistema de abastecimiento de Médanos. Según el comunicado difundido por la empresa, estas incorporaciones permitieron aumentar el caudal disponible en un 10 %, superando los 58.000 litros por hora en la red local.
No obstante, la propia prestataria admitió que durante las jornadas de calor extremo el consumo supera ampliamente la capacidad de producción, lo que provoca una prestación deficiente en distintos momentos del día. Frente a este escenario, ABSA reforzó el plan de contingencia con cinco viajes diarios de camiones cisterna de 30.000 litros cada uno.
Finalmente, desde la empresa señalaron que continúan las gestiones para avanzar con la solución estructural, que es la construcción del acueducto Sauce Chico–Médanos. La inversión necesaria ronda los 15 millones de dólares, una cifra que explica la demora, pero que no logra disipar el malestar de una comunidad que vuelve a alzar la voz por un servicio esencial que sigue sin resolverse.