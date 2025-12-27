Tasa vial: advierten a concejales sobre represalias legales
Los estacioneros de un municipio bonaerense presionaron a los ediles para que reconsideren la aprobacion del gravamen, que, según dijeron, podría ser declarado inconstitucional y dar lugar a múltiples demandas contra ellos.
Los ediles de la comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante gilense recibieron a los propietarios de las estaciones de combustible del distrito, quienes les advirtieron que corren un riesgo si se aprueba la tasa vial, porque la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires podría declararla inconstitucional y las eventuales demandas judiciales podrían recaer sobre ellos mismos.
Ocurre que, al tratarse de una tasa que se aplica sobre la carga de combustible, si se declara su inconstitucionalidad serán las estaciones que cobraron ese combustible las receptoras de las demandas (al ser agentes de retención del gravamen), pero deberían trasladar esas demandas judiciales a quienes sancionaron la tasa, es decir, al propio Concejo Deliberante.
La advertencia llegó días antes de que la comisión deba reunirse con los “mayores contribuyentes” del distrito, y opera como un elemento de presión para que se rechace la creación de la tasa. Esa reunión debería tener lugar el 2 de enero.
Hay unos veinte municipios en la provincia de Buenos Aires que implementaron una tasa vial sobre la venta de combustibles, y que afrontarían demandas en la Justicia si la Corte bonaerense dictamina su carácter inconstitucional.