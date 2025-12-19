Apps
19 diciembre 2025
19 de diciembre de 2025
TERRIBLE

Tercer soldado del ejército encontrado muerto en una semana: hallan sin vida a Facundo Gabriel Lima en Mendoza

El hombre llamado Facundo Gabriel Lima fue encontrado en su casa. Estaba con licencia psiquiátrica en su trabajo

El muchacho llamado Facundo Gabriel Lima  fue hallado sin vida en el interior de su hogar.

Las pericias preliminares indican que fue un suicidio por un disparo con arma de fuego.Si bien se descarta la participación de terceros en este suceso, se esperan los resultados de la autopsia.
 
Vale mencionar que brindaba tareas en la  Guarnición Ejército Mendoza y destinado al Liceo Militar General Espejo. 

Lima atravesaba una licencia psiquiátrica y su expareja lo había denunciado por violencia de género.  

Este episodio se suma a dos hechos previos. Por un lado, Rodrigo Gómez, de 21 años y oriundo de Misiones, fue encontrado muerto en la Quinta de Olivos con una carta de despedida. por problemas económicos.

Por su parte,  Juan Pereira, suboficial principal, fue hallado sin vida en el cuartel, también presumiblemente por suicidio.

La seguidilla de muertes encendió alertas en el Ministerio de Defensa. Además, se activaron protocolos de acompañamiento y  para reforzar la atención en estos 

