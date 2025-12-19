Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de diciembre de 2025 COMPLICADOS

Cadena de pagos en crisis: falta de remedios, obras paradas y deudas que aprietan servicios esenciales en la Provincia

En Buenos Aires, los atrasos en pagos a proveedores están golpeando fuerte: remedios que faltan en salas sanitarias y hospitales, obras públicas paralizadas (no solo las nacionales, sino muchas con fondos provinciales y ProFiDE), y aunque los alimentos llegan a los comedores, la bola de nieve con proveedores amenaza con cortar la entrega. Hay responsabilidad compartida en la gestión de ambos gobiernos.

