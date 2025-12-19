Apps
Viernes, 19 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
19 de diciembre de 2025
TRAGEDIA

Se estrella el avión del gran deportista Greg Biffle y su familia

El Cessna C550 que trasladaba al famoso, a su esposa e hijos sufrió un grave accidente en las cercanías del Aeropuerto Regional de Statesville

Se estrella el avión del gran deportista Greg Biffle y su familia
Compartir

Un siniestro ha conmovido al mundo del automovilismo en Carolina del Norte. Sucede que una avioneta del legendario piloto de NASCAR, Greg Biffle se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto regional de Statesville.

El accidente ocurrió en una cancha de golf adyacente y tuvo cuatro personas con heridas mortales. Fueron el piloto, su esposa Cristina, y sus hijos pequeños, Cristina y  Ryder. 

Un amigo cercano de la familia, Garrett Mitchell compartió unas palabras y describió: “Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma, y su hijo Ryder estaban en ese avión... Porque iban de camino a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto”.

Vale mencionar que Biffle, de 55 años, era una figura icónica del NASCAR. Es más, fue reconocido como uno de los 75 pilotos en la historia de su categoría. Tuvo múltiples títulos y victorias. 

Las investigaciones continúan para determinar las causas, que podrían incluir factores mecánicos, climáticos o errores humanos.


 

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

ESTE VIERNES

Cumbre clave del PJ bonaerense para fijar internas o sellar la unidad

El Consejo Provincial se reúne para poner fecha a las elecciones internas o acordar una lista única, en un contexto de fuerte disputa entre el cristinismo y el kicillofismo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Aguinaldo: cuándo se pagará a los jubilados y pensionados bonaerenses

PJ bonaerense: la propuesta que busca tender puentes de unidad entre Máximo y Kicillof

Guerra en el Senado: el cristinismo apura a Magario tras convocar a sesión para el 2026

 “Métete la motosierra en el culo, Milei”: intendente peronista en llamas

El costo judicial de las multas: anulación, devoluciones y causas penales

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET