Se estrella el avión del gran deportista Greg Biffle y su familia

Un siniestro ha conmovido al mundo del automovilismo en Carolina del Norte. Sucede que una avioneta del legendario piloto de NASCAR, Greg Biffle se estrelló en las inmediaciones del aeropuerto regional de Statesville.



El accidente ocurrió en una cancha de golf adyacente y tuvo cuatro personas con heridas mortales. Fueron el piloto, su esposa Cristina, y sus hijos pequeños, Cristina y Ryder.



Un amigo cercano de la familia, Garrett Mitchell compartió unas palabras y describió: “Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma, y su hijo Ryder estaban en ese avión... Porque iban de camino a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto”.



Vale mencionar que Biffle, de 55 años, era una figura icónica del NASCAR. Es más, fue reconocido como uno de los 75 pilotos en la historia de su categoría. Tuvo múltiples títulos y victorias.



Las investigaciones continúan para determinar las causas, que podrían incluir factores mecánicos, climáticos o errores humanos.