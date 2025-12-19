Otro municipio avanza con la implementación de una tasa a los combustibles
El proyecto aprobado en el Concejo Deliberante de Cañuelas precisa que oscilará entre el 1 y el 2 % del precio de la nafta, gasoil y GNC comercializados en el distrito. Las estaciones serán agentes de retención. Lo define la Asamblea de Mayores Contribuyentes la próxima semana.
El municipio de Cañuelas, conducido por la intendenta peronista Marisa Fassi, busca sumarse al grupo de distritos que cuentan con una tasa adicional a los combustibles, en este caso bajo la denominación “Tasa Vial”.
El Ejecutivo incluyó la creación de un tributo en la ordenanza fiscal aprobada días atrás por mayoría oficialista, con un sobrecargo de entre el 1 y el 2 % sobre el precio de los combustibles líquidos (nafta, gasoil y demás hidrocarburos) y gas natural comprimido (GNC) comercializados en el territorio cañuelense.
De acuerdo con la normativa, el porcentaje final de la tasa será fijado por la intendenta en la reglamentación, y terminará de tratarse la semana próxima en la sesión de Mayores Contribuyentes, que tendrán la responsabilidad de apoyar o no este gravamen.
El texto al que tuvo acceso InfoCañuelas establece que la base imponible estará constituida por “el precio de venta, libre de impuestos” y que las estaciones de servicio deberán actuar como agentes de retención, para lo cual deberán empadronarse antes del 1 de febrero de 2026.
Marisa Fassi, intendenta de Cañuelas que impulsa una Tasa Vial.
El anteproyecto que será votado la semana que viene sostiene que “en su carácter de responsables sustitutos (los estacioneros) deben retener el importe de la Tasa de Mantenimiento Vial Municipal en los plazos que se definan, liquidar e ingresar dichos importes al ámbito de la Municipalidad del Cañuelas”.
Las percepciones serán realizadas en el mismo momento en que los clientes adquieran el combustible a los expendedores locales, estando excluidos del recargo las autobombas, ambulancias y vehículos de seguridad.
El artículo 212 aclara que “Los fondos recaudados por la Tasa del presente capítulo deberán ser ingresados en una cuenta creada a tal efecto denominada Tasa de Mantenimiento Vial Municipal pudiendo ser utilizada únicamente para el mantenimiento, conservación, señalización, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red vial municipal”.
Este tipo de tributos existe, con porcentajes que van del 0,5 al 2,5 %, en distritos como Avellaneda, Almirante Brown, Presidente Perón, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Ezeiza, Malvinas Argentinas, Mar del Plata, San Fernando, Tigre, Escobar, Pilar, José C. Paz, Moreno, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Lomas de Zamora y Lanús.