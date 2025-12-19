19 de diciembre de 2025
REFORMA POLITICA
Entre el deseo, la realidad y dos obsesiones contrapuestas
Con un año no electoral por delante, el escenario aparece como una oportunidad para impulsar reformas políticas en la provincia, pero las diferencias profundas entre oficialismo y oposición, sumadas a internas abiertas y prioridades enfrentadas, anticipan un camino cuesta arriba para cualquier intento de consenso.
Como todo año no electoral, 2026 sería propicio para avanzar en algunas reformas políticas, pero los proyectos del oficialismo y la oposición son antagónicos y eso, sumado a la atomización y a la necesidad de consensuar con distintos sectores, hará difícil llegar a puntos de encuentro.
En el oficialismo anticipan que buscarán voltear la limitación de dos mandatos para los intendentes y volver a las reelecciones indefinidas. Es el primer objetivo del MDF, además de intentar que las primarias bonaerenses (que este año fueron suspendidas, pero no derogadas) queden desacopladas de las PASO nacionales, con lo cual también sería más fácil desdoblar las elecciones para los gobernadores. Son dos proyectos sin consenso interno: el Frente Renovador hizo una bandera de la limitación de mandatos y La Cámpora aún despotrica contra el desacople electoral.
El peronismo en su conjunto sí coincide en algo: “Boleta única, no”. Pero esa es la primera condición que pondrá La Libertad Avanza sobre la mesa cuando se pretendan discutir cambios electorales. De hecho, insistirán con propuestas en tal sentido desde el inicio del año legislativo. Será otra negociación muy dura para el Gobernador.