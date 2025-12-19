Apps
Viernes, 19 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
19 de diciembre de 2025
REFORMA POLITICA

Entre el deseo, la realidad y dos obsesiones contrapuestas

Con un año no electoral por delante, el escenario aparece como una oportunidad para impulsar reformas políticas en la provincia, pero las diferencias profundas entre oficialismo y oposición, sumadas a internas abiertas y prioridades enfrentadas, anticipan un camino cuesta arriba para cualquier intento de consenso.

Entre el deseo, la realidad y dos obsesiones contrapuestas
Compartir

Como todo año no electoral, 2026 sería propicio para avanzar en algunas reformas políticas, pero los proyectos del oficialismo y la oposición son antagónicos y eso, sumado a la atomización y a la necesidad de consensuar con distintos sectores, hará difícil llegar a puntos de encuentro.

En el oficialismo anticipan que buscarán voltear la limitación de dos mandatos para los intendentes y volver a las reelecciones indefinidas. Es el primer objetivo del MDF, además de intentar que las primarias bonaerenses (que este año fueron suspendidas, pero no derogadas) queden desacopladas de las PASO nacionales, con lo cual también sería más fácil desdoblar las elecciones para los gobernadores. Son dos proyectos sin consenso interno: el Frente Renovador hizo una bandera de la limitación de mandatos y La Cámpora aún despotrica contra el desacople electoral.

El peronismo en su conjunto sí coincide en algo: “Boleta única, no”. Pero esa es la primera condición que pondrá La Libertad Avanza sobre la mesa cuando se pretendan discutir cambios electorales. De hecho, insistirán con propuestas en tal sentido desde el inicio del año legislativo. Será otra negociación muy dura para el Gobernador.

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

ESTE VIERNES

Cumbre clave del PJ bonaerense para fijar internas o sellar la unidad

El Consejo Provincial se reúne para poner fecha a las elecciones internas o acordar una lista única, en un contexto de fuerte disputa entre el cristinismo y el kicillofismo.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Aguinaldo: cuándo se pagará a los jubilados y pensionados bonaerenses

PJ bonaerense: la propuesta que busca tender puentes de unidad entre Máximo y Kicillof

Guerra en el Senado: el cristinismo apura a Magario tras convocar a sesión para el 2026

 “Métete la motosierra en el culo, Milei”: intendente peronista en llamas

El costo judicial de las multas: anulación, devoluciones y causas penales

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET