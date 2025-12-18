Alexis Guerrera: “Un endeudamiento no garantiza ninguna campaña”
El diputado provincial del Frente Renovador mantuvo un mano a mano con La Tecla y realIzó un balance de su paso por la presidencia de la Cámara baja. Los desafíos del 2026 con un peronismo en plena batalla interna
El legislador provincial Alexi Guerrera, quien dejó horas atrás la presidencia de la Cámara de Diputados, dialogó con La Tecla y realizó un balance del año legislativo que acaba de finalizar.
-Presupuesto, impositiva, endeudamiento, todo el paquete ya salió, ¿fue la mejor satisfacción del año?
-Sí, bueno, es un buen final, es un buen cierre. Me tocó asumir cuando estaba justamente la discusión del presupuesto, la fiscal y el endeudamiento 2025, no fue posible sacarlo el año pasado, y poder terminar este año de gestión como presidente dando estas tres herramientas a la Provincia de Buenos Aires, es un buen cierre. Hay satisfacción y también las leyes que fueron entrando del Departamento Ejecutivo, más allá del relato de que no salen de acá, las estadísticas hablan de lo contrario, las leyes que entraron del Departamento Ejecutivo salieron.
-Los relatos no se inventan, de algún lado salen.
-No, yo no digo que los inventen ustedes, digo que hay que remitirse a las pruebas, cuántos proyectos del Ejecutivo entraron y cuántos fueron aprobados.
-¿En algún momento pensaste que le devolvía gentileza a Alejandro Dichiara con lo que pasó en el 2024? ¿Te dejaron el presupuesto sin aprobarlo?
-No, no, porque no es que me lo dejaron sin aprobarlo.
-¿Pensaste que eso se podía caer toda la estantería este año?
-A ver, fueron dos situaciones distintas. El año pasado el proceso de discusión había iniciado con Alejandro en la Presidencia, sé que puso toda su vocación de construcción colectiva, pero no se dio por distintas razones. Y este año el proceso fue distinto, se logró un mayor nivel de diálogo, hubo otras herramientas también para poder construir ese consenso, que son herramientas que por ahí algunos repudian y yo creo que no, que son de las que dispone la política justamente para arribar a esos consensos.
-Sí, que están dentro también del marco de lo que exigen determinadas leyes y la propia Constitución de la provincia.
-Totalmente, exacto. Los cupos de cargos que históricamente tiene la oposición, que estaban vacantes o prorrogados, son parte de la discusión política que cada tanto se ponen sobre la mesa, y en esta oportunidad sirvieron también para que se aprobaran las leyes.
-Sí, generó un poco ruido lo del Banco Provincia …
-Sí, bueno, está bien. Pero sin eso tampoco se llegaba al consenso.
-Hay quienes dicen que el endeudamiento largo le da a Kicillof un cheque en blanco para su carrera presidencial
-Los vencimientos del año que viene son por 1.990 millones, que son los que incluso el propio Caputo, Ministro de Economía de la Nación, dijo que estaba dispuesto a aprobar. Eso no es un cheque en blanco, ni es un cheque para la reelección, es simplemente para cubrir los vencimientos de una deuda que no contrajo el gobernador, que fue contraída en una gestión anterior. Los 1.045 millones son fondos que puso de las arcas provinciales durante el 2025 para cubrir deuda que también venían de una gestión anterior. El planteo del gobernador es intentar recuperar esos 1.045 millones porque fueron menos cloacas, menos agua, menos infraestructura para la provincia de Buenos Aires. No me parece mal. Y creo que dos años en política es mucho tiempo, que un endeudamiento no garantiza ninguna campaña. De hecho, Macri, que fue el rey del endeudamiento. Pero el éxito no pasa solo por tener las herramientas de financiamiento, sino también por hacer una buena gestión que está vinculada obviamente a tener los recursos. Sobre todo, con un gobierno nacional que viene desde hace dos años ahogando a la provincia de Buenos Aires en no girarle fondos que le correspondían.
-¿Cuál es el debe y el haber de este año al frente de la presidencia de la Cámara?
- Creo que como bloque oficialista cumplimos con el poder ejecutivo, le dimos no solamente estas tres herramientas fundamentales, también sacamos la ley de deudores alimentarios, a fin del año pasado sacamos la ley de laboratorios, de la empresa de emergencias, y del Instituto Tomás Perón. Y después el debate, la discusiónque se dio durante todo el año con todos los temas no me asusta, porque este es el lugar para debatir y discutir.
-Pero es un balance positivo.
-Yo creo que sí.
-La rotación esta que vienen haciendo con Dichiara, ¿hubiese preferido que fueran dos años consecutivos?
-Las cosas son como son. Nuestro acuerdo es un año y un año, un año y un año. Y eso se está respetando. Yo hubiese preferido dos y dos y tendría que haber sido el acuerdo original. Si me preguntás ¿qué imagino que podría haber sido más prolijo? Y tal vez es dos y dos. Pero los acuerdos son los que son y los acuerdos hay que cumplirlos, hay que respetarlos. Y la verdad que hemos articulado muy bien estos dos años y seguramente va a seguir siendo así el año que viene y el otro.
-Y te tocaron los electorales …
-Bueno, eso no fue por sorteo. Hubiese preferido que no me toquen los electorales. Eso es cierto, sí.
Hacia el futuro
“Hay que generar un proyecto de país que sea menos nostálgico”
- ¿Se apura Kicillof en su campaña presidencial?
-Yo no estaría hablando de candidatura a presidente en este momento.
-¿Sergio Massa tiene que tener otra oportunidad?
-Sin lugar a dudas
-La gente en la calle dice que la plata no alcanza, ¿por qué Milei tiene buena imagen y gana elecciones?
-Bueno, hay una cuota de esperanza de que esto, que es bastante distinto a lo que se hizo incluso durante el gobierno de Macri, tenga buenos resultados.
-¿Cómo deben volver a enamorar?
-Generando un proyecto de país que sea menos nostálgico y con una mirada hacia el futuro
-En los últimos años se ha creado como una tensión entre los intendentes y los legisladores, ¿por qué? -No, en el caso del Frente Renovador eso no existe. No veo ninguna tensión. Sergio siempre nos hace trabajar en conjunto con los legisladores. Yo creo que a veces es falta de información, o hay una desinformación deliberada de algunos de los sectores. Yo creo que defendimos los intereses de los intendentes más que como había llegado la ley original. Hay más recursos que lo que era la ley original. Y bueno, esas son las pruebas. A las pruebas me remito. Eso es política.
Interna en el peronismo
“La unidad hay que sostenerla todo lo que se pueda sostener”
-¿La unidad en el peronismo duele cada vez más? ¿O está cada vez más complicada?
-A mí no me duele hacer un esfuerzo, y es el pedido que tenemos de Sergio, que siempre unidos somos más fuertes, y que en todos casos las peleas hay que darlas adentro y sigo creyendo en eso, a pesar de todas las diferencias. En septiembre fuimos a una elección y la ganamos, y fuimos con ese escenario de tensiones internas. Por eso también digo que octubre hubiese sido distinto, porque peleábamos solo una cosa que parecía menos importante, porque no era ni la provincia ni nuestros municipios, pero tenía una importancia gravitante, porque donde se frenan las políticas de Milei no son en la provincia de Buenos Aires, en realidad se frenan en el Congreso Nacional. La unidad hay que sostenerla todo lo que se pueda sostener, y hay que seguir dando todos los debates que haya que dar de puertas para adentro. Yo creo que ese escenario, aún con las tensiones, es favorable para la gobernabilidad de la provincia de Buenos Aires y en consecuencia para todos los bonaerenses.
-¿Y por qué esas tensiones siguen pese a todo esto?
-Bueno, porque somos sectores que provenimos del peronismo, pero tenemos diferentes terminales políticas, y a veces pensamos sobre determinados temas distinto, no diametralmente opuesto en algunos casos, pero tenemos matices, que primero tenemos que dar la discusión interna, porque no es que se salda porque una de las partes dice que esto es así, se salda con mucha discusión, y después ahí salimos, si se trata de una ley, a buscar los consensos de los otros sectores. Acá hay una construcción que es distinta, por eso digo que hay que seguir conviviendo con esta construcción. Nadie puede negar la construcción histórica de Cristina, de Sergio, habiendo enfrentado al kirchnerismo en su mejor momento. Nadie puede negar la construcción de Axel, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, y habiendo armado un espacio como el MDF. Nadie puede negar una construcción que tiene que ver con varios de los intendentes del Conurbano. Entonces, hoy es el escenario que tenemos y hay que aprender a convivir con esas diferencias.
- ¿Es mejor una única conducción?
- Probablemente sí, pero no es el momento que estamos atravesando. Hay líderes fuertes.
La relación con los bloques
“Tampoco es que tenemos una oposición obtusa”
¿Cuál fue el momento más difícil durante este año en la Legislatura?
-No sé si difícil, complejo sí. Complejo justamente era encontrar los consensos necesarios para que el 2026 encuentre a la provincia de Buenos Aires y al gobernador con las herramientas que necesitaba para transitar ese año, para que todos los bonaerenses estuviésemos más tranquilos, tuviésemos mayor previsibilidad. Por eso, complejo, no difícil. Tampoco es que tenemos una oposición obtusa.
-Pero sí existe una oposición que está muy atomizada en sus diversas expresiones
-Sí, a veces pareciera que eso la simplifica, pero no. Es mucho más difícil encontrar consensos en muchos pedazos que si hubiese uno o dos grandes bloques que nos permiten llegar a acuerdos, sobre todo cuando se trata de mayorías agravadas, cuando se busca los dos tercios. No fue tan complejo tener fiscal y presupuesto, pero sí fue mucho más complejo el endeudamiento donde necesite una mayoría agravada.
-¿Crees que va a ser más compleja esta Cámara de Diputados que viene durante el 2026?
-Bueno, es más diversa. Todo depende de lo que se vaya a tratar. En algunos temas puede ser más compleja y en otros hasta puede ser más fácil llegar a los consensos. Yo no me asusto de un bloque importante, fuerte de La Libertad Avanza. Creo que hay cosas que se pueden trabajar juntos y hay otras que claramente pensamos muy distintos y no vamos a llegar a acuerdos y a consensos, pero para eso también hay otras representaciones del pueblo bonaerense en esta Cámara con las cuales se puede charlar, discutir e ir en búsqueda de esos consensos. Y también pensemos que no todas las leyes necesitan de mayorías especiales. Yo diría que la mayoría de las cosas se va a poder acordar. La mayoría de las cosas van a tener el número de la mayoría simple y aquellas especiales, bueno, habrá que ponerle mucho empeño y mucha imaginación también con la oposición, la que está dispuesta a acompañar, con los cambios que muchas veces nos piden, nos exigen en el buen sentido de la palabra, porque entienden que esos cambios y esas modificaciones representan el espíritu de sus electores.
Temas pendientes
“Las reformas electorales no deben ser en los años de elecciones”
-¿Es 2026 el año para tratar algunas cuestiones de reforma política?
-Sí. Yo no sé si me corresponde a mí evaluar eso. Soy un hombre que pertenece a un espacio y esas decisiones las toma mi referente político, Sergio Massa. Pero sí, este es un concepto en líneas generales que tengo desde hace muchísimos años y que creo que es lo conveniente. Que las reformas electorales no deben ser en los años de elecciones. Así que sería conveniente hacerla el año que viene. Si es que hay que hacer reformas. Sí, porque las tensiones en los años electorales siempre son mayores. Pareciera que uno quiere torcer las leyes electorales a favor del que gobierna o del que tiene mayoría.
-¿Por qué el oficialismo se opone tanto a la boleta única?
-Bueno, pero del 83 a esta parte la boleta partidaria también dio resultado. Acá en la Argentina gobernaron presidentes de todos los colores políticos. Nunca hubo una acusación que avanzara seriamente sobre fraude electoral. En la provincia de Buenos Aires arrancó Armendáriz, siguió el peronismo. Estuvo María Eugenia Vidal, volvió el peronismo. No sé por qué se plantea que el otro mecanismo es más transparente. ¿Cuál es la parte de no transparencia de la boleta partidaria? A mí como militante me gusta más salir a repartir la boleta en mi pueblo. La boleta única es difícil de militar. A lo mejor con las redes, con las nuevas tecnologías, a muchos políticos les gusta más hacer campaña desde una computadora. A mí me sigue gustando salir a caminar la calle. Ver al vecino. Sí, me gusta ver al vecino. Me parece que hasta te diría que es más noble cuando vos te comprometés con algo, lo hiciste frente, de frente a él. Pero bueno, son posturas. Para mí no es algo que atrase la boleta de papel. Para mí es un instrumento que puede no gustarte, pero no es que sea menos transparente que la boleta única.