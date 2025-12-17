Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de diciembre de 2025 DEFENSA AL CONSUMIDOR

Multa millonaria de la Provincia a Telecentro y DirecTV por trabas para dar de baja los servicios

Las sanciones alcanzan los $167 millones para cada empresa y obligan a garantizar la rescisión por los mismos canales de contratación, sin vueltas ni dilaciones, tras cientos de denuncias de usuarios bonaerenses.

Compartir