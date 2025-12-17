La cena de intendentes en la que proyectaron a Kicillof como el futuro del peronismo

El peronismo continúa inmerso en su crisis de liderazgo y la provincia de Buenos Aires es la caja de resonancia más grande en el país. Los movimientos de diferentes sectores buscan instalar figuras como conductores en medio de la disputa con el kirchnerismo. Una nueva cumbre congregó a intendentes de distintos puntos del país que proyectaron acomo la cara de la renovación nacional.Varias fuentes confirmaron aque el martes por la noche el emblemático restaurante, ubicado en Ezeiza, alojó una reunión de la que participaron dirigentes del peronismo. El anfitrión fue el intendente de La Matanza,, junto a otros miembros del, que recibió a alcaldes de diferentes provincias.También fueron de la partida el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense,; el histórico ex jefe comunal de Florencio Varela,, y los mandamases(Villa Gesell) y(Castelli). Además, estaban presentes intendentes de las provincias deLa convocatoria surgió por medio de los lazos que se tejen en laque preside Espinoza. El matancero fue quien convocó a los dirigentes más cercanos que forman parte del grupo dinamizador de la entidad y que comparten una visión de futuro sobre el peronismo.Al comienzo hicieron un repaso por el estado de situación de cada distrito en función de la coyuntura nacional ante el ajuste implementando por el presidente,. Las caracterizaciones coincidieron en que la crisis económica golpea duro y en las proyecciones gana la incertidumbre hacia un 2026 con nulas expectativas., contó una voz a este medio sobre el encuentro. Del mismo modo, otra de las figuras participantes señaló que fue una reunión amena entre quienes ya se conocían con la idea de compartir visiones en un contexto regresivo.No obstante, sobre el aspecto político se abordó con detenimiento cómo trazar líneas de trabajo para avanzar con la nacionalización de la figura de Axel Kicillof., indicó uno de los participantes.“Hay que empezar a caminar y que pase lo que tenga que pasar con La Cámpora. Ellos pueden armar en todos lados, pero si lo hacemos nosotros se enojan”, expresó. En esa línea, no dudó en sentenciar:La reunión se llevó a cabo en medio de una serie de acciones de Kicillof en la que busca proyectarse en todo el país. El mandatario se reunió el martes con sus pares, de Formosa;, de La Pampa;, de La Rioja;, de Santiago del Estero y, de Tierra del Fuego. Junto a legisladores nacionales, los gobernadores emitieron un comunicado titulado “Recuperar la Argentina federal e inclusiva”.“Estamos convencidos que. Una Argentina en la que la producción, el trabajo y la educación sean los cimientos del desarrollo. En la que la vigencia de la democracia garantice principios fundamentales como la división de poderes, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos básicos de la sociedad”, expresaron tras cuestionar las políticas de ajuste de Milei que desfinancian a las provincias y las dejan sin obra pública.Luego, Kicillof se marchó hacia Formosa junto al ministro de Desarrollo de la Comunidad,. Fue recibido por Insfrán y este miércoles asistieron al Polo Científico y Tecnológico local. En la oportunidad, lanzó: “El gobierno de Javier Milei es una de las experiencias más centralistas y unitarias que le tocó vivir a la República Argentina. Hoy quienes gobernamos las provincias nos vemos obligados a extender nuestras funciones, a extender nuestras posibilidades más allá de los recursos menguantes con los que contamos, porque el gobierno nacional abandona obstinadamente a los pueblos de la Argentina. Eso no es una denuncia política solamente, es ilegal e inconstitucional”.A su vez, el peronismo también discute sobre la conducción delde cara a la reunión del Consejo Provincial de este viernes en Malvinas Argentinas. Los intendentes cercanos al Gobernador bonaerense se mueven con la idea de impulsar acomo presidenta y así arrebatarle el mando aLos dirigentes kicillofistas esperan coordenadas para llegar a lacon una línea unificada sobre cómo accionar de cara a la convocatoria a elecciones. En la cena del martes no hubo mucho lugar para puntualizar sobre el territorio bonaerense a pesar de las intenciones que había de poder profundizar.Mientras tanto, luego de, en el MDF ponen el ojo en las afiliaciones porque no quieren dejar ningún detalle librado al azar. Febrero o marzo podría ser la fecha de renovación de autoridades y nadie asegura que habrá comicios internos al margen de que sobran candidatos para la presidencia., confió una de las voces más cercanas a Kicillof este medio días atrás. “Vamos a construir una fuerza nacional para que nuestro pueblo tenga una alternativa y una esperanza”, lanzó horas después Carlos Bianco en un plenario del Frente Popular Patria y Futuro en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.