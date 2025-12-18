Apps
Nacionales
18 de diciembre de 2025
MISTERIO

Cuatro iraníes testificaron en la causa AMIA y revelan detalles sobre el atentado

Son exiliados del Consejo Nacional de Resistencia de Irán y dieron su testimonio en Francia aportando información valiosa sobre el ataque de 1994 que dejó 85 muertos

En un avance significativo para la investigación del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 y que causó 85 víctimas fatales, cuatro disidentes iraníes prestaron declaración como testigos.

Estas personas, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, son veteranos integrantes del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), una coalición política opositora al régimen de los ayatolás, liderada por la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán. Además tuvieron contacto directo con autoridades del régimen antes de huir y poseen información de primera mano sobre la planificación del ataque.

Los testigos actuaron como "expertos informales" detallando cómo la decisión de ejecutar el atentado se tomó el 14 de agosto de 1993 en Mashhad, Irán, durante una reunión del "Comité de Asuntos Especiales" del régimen. 

En ese encuentro participaron altos funcionarios como el entonces presidente Alí Akbar Rafsanjani (fallecido), el ministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati, el ministro de Información Alí Fallahijan, ambos imputados en la causa,  y el líder supremo Alí Khamenei, quien emitió la orden ejecutiva para llevar a cabo la operación. También apuntan directamente a la implicancia de exfuncionarios iraníes y miembros de Hezbollah en la planificación y ejecución del ataque. 

Este paso podría acelerar el cierre de la instrucción y abrir camino a un juicio histórico por uno de los peores atentados en la historia argentina.

Nacionales

