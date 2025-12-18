Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de diciembre de 2025 FIN DE AÑO

Aguinaldo: cuándo se pagará a los jubilados y pensionados bonaerenses

El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer el día en el que se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. Cómo es el cronograma que se dispuso.

Compartir