18 de diciembre de 2025
FIN DE AÑO
Aguinaldo: cuándo se pagará a los jubilados y pensionados bonaerenses
El Instituto de Previsión Social (IPS) dio a conocer el día en el que se abonará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario. Cómo es el cronograma que se dispuso.
El Instituto de Previsión Social (IPS) informó que las jubiladas, jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires cobrarán el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año el próximo lunes 22 de diciembre.
Según detalló el organismo previsional, el Sueldo Anual Complementario (SAC) proporcional será abonado ese día a todas las jubilaciones y pensiones, sin distinción de terminación de DNI. En tanto, los haberes correspondientes al mes de diciembre se liquidarán entre el lunes 29 y el martes 30 del corriente mes, de acuerdo al cronograma habitual.
El calendario de pagos establece que el lunes 22 de diciembre se acreditará el medio aguinaldo para jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ese mismo día, las pensiones sociales no contributivas percibirán tanto el medio aguinaldo como los haberes del mes de diciembre, también sin distinción de terminación de documento.
Por su parte, el pago de los haberes mensuales para jubilaciones y pensiones se realizará el lunes 29 de diciembre para quienes tengan DNI terminados en 0, 1, 2 y 3, mientras que el martes 30 de diciembre cobrarán aquellas personas cuyos documentos finalicen en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Desde el IPS recordaron además que el vencimiento del pago por ventanilla operará el 23 de enero de 2026. Asimismo, aclararon que para quienes perciben sus haberes a través del Banco Provincia (BAPRO), el depósito del medio aguinaldo podrá verse reflejado en las cuentas el sábado 20 de diciembre.
La medida alcanza a miles de beneficiarios del sistema previsional bonaerense y se enmarca en el calendario de pagos previsto para el cierre del año.