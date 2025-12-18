18 de diciembre de 2025
INTERNA A FONDO
Guerra en el Senado: el cristinismo apura a Magario tras convocar a sesión para el 2026
La presidenta de la Cámara alta convocó anoche a los legisladores a sesionar para febrero del año entrante y crece la polémica en el cuerpo. Ahora los senadores kirchneristas le exigen una "audiencia urgente" para avanzar en la elección de autoridades, pedidos de licencias y que no pierdan estado parlamentario proyectos claves.
La interna en el peronismo no se toma descanso y, en la previa a la reunión del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, estalló la guerra en el Senado entre el kicillofismo y el kirchnerismo. Tras convocar a sesión para el año que viene, legisladores cristinistas exigen una "audiencia urgente" a la vicegobernadora y se calienta el clima en el oficialismo.
En horas de la noche del miércoles, la presidenta de la Cámara alta envió la notificación a cada uno de los senadores de la convocatoria a sesión para el jueves 26 de febrero de 2026. El llamado causó sorpresa en el cuerpo y se abrió un nuevo capítulo en la batalla intestina que envuelve a Fuerza Patria.
Ante esta situación, un grupo de senadores del peronismo solicitó con carácter de urgente una audiencia con la Magario. Los mismos remarcaron que se debe a la falta de resolución de la convocatoria a una Sesión Especial requerida el 12 de diciembre y reiterada tres días después.
Según expresaron en la nota enviada a la titular de la Cámara alta, “la urgencia de esta reunión radica en la necesidad de dar tratamiento a temas de relevancia institucional y de vital importancia para la gestión provincial”, en un contexto de fuerte tensión interna dentro del oficialismo.
Entre los puntos centrales que motivan la demanda, los legisladores plantearon, en primer lugar, la necesidad de dar tratamiento a los pedidos de licencia que permanecen pendientes. En ese sentido, advirtieron sobre la “nulidad insanable” de las licencias otorgadas durante la sesión preparatoria, al considerar que se incurrió en una “palmaria violación” del artículo 107 del Reglamento Interno del Senado, por lo que reclamaron regularizar de manera urgente esa situación.
En segundo término, reclamaron garantizar la integración plena del cuerpo mediante la toma de juramento de las senadoras Roxana Alejandra López y Marisa Pirillo, en caso de que se acepten las licencias pendientes. Según señalaron, se trata de una cuestión clave para asegurar la representación política y el derecho de las legisladoras a ejercer su mandato.
Otro de los ejes centrales del planteo es el tratamiento de los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo identificados como PE 1/24-25 y PE 2/24-25. De acuerdo a la nota, se trata de iniciativas “fundamentales para el esquema de salud y farmacéutica de la Provincia de Buenos Aires”, cuya urgencia fue remarcada oportunamente por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
Finalmente, los senadores reclamaron avanzar en la regularización de las autoridades de la Cámara, definiendo su elección y resguardando la continuidad administrativa conforme a lo establecido en el artículo 212 del Reglamento Interno.
“La prioridad es asegurar que las instituciones funcionen dentro del marco de la legalidad y del respeto a las normas que nos rigen”, señalaron los legisladores en el cierre del escrito, en el que aguardaron una “pronta respuesta” de Magario para fijar día y hora del encuentro solicitado.
La nota fue firmada por Evelyn Díaz, Sergio Berni, Mónica Macha, María Rosa Martínez, María Laurini, Diego Videla, Fernanda Raverta, Emmanuel Santalla, Laura Clark, Sabrina Bastida y Amira Curi.