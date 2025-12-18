Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de diciembre de 2025 INTERNA A FONDO

Guerra en el Senado: el cristinismo apura a Magario tras convocar a sesión para el 2026

La presidenta de la Cámara alta convocó anoche a los legisladores a sesionar para febrero del año entrante y crece la polémica en el cuerpo. Ahora los senadores kirchneristas le exigen una "audiencia urgente" para avanzar en la elección de autoridades, pedidos de licencias y que no pierdan estado parlamentario proyectos claves.

