El PRO salió con los tapones de punta y acusó al oficialismo de vulnerar la Constitución
El bloque amarillo acusó al oficialismo de violar la Constitución al avanzar a las 3 de la mañana con la designación de autoridades de la AGN, fuera del temario de sesiones extraordinarias.
Compartir
El bloque de diputados nacionales del PRO denunció una “grave violación a la Constitución Nacional” por parte del oficialismo, al avanzar de madrugada con la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias.
Según el comunicado difundido este 18 de diciembre, la maniobra se concretó cerca de las 3 de la mañana y, de acuerdo al PRO, vulneró de manera directa el artículo 63 de la Constitución, que establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos expresamente incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo. La designación de autoridades de la AGN no figuraba en ese temario.
Desde el bloque opositor señalaron que la objeción fue planteada primero de manera informal, luego en el recinto y finalmente cuando se intentó consumar la votación, dejando constancia en el Diario de Sesiones. Además, aclararon que no fue el PRO quien impulsó la discusión de cargos, sino el oficialismo junto al kirchnerismo.
En el comunicado, el PRO remarcó que la AGN es un órgano constitucional de control y no una dependencia administrativa del Congreso, por lo que avanzar con su integración al margen de la Constitución “no fortalece el control del Estado, sino que lo deslegitima”. En ese marco, rechazaron de plano la designación y la consideraron “nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”.
El bloque anticipó que iniciará las acciones judiciales correspondientes para restablecer la legalidad y el respeto por las reglas institucionales. También expresaron su malestar por la actitud del oficialismo, al que le reprocharon haber actuado de manera contradictoria pese al acompañamiento legislativo que el PRO brindó al Gobierno en momentos clave.
Finalmente, el espacio sostuvo que “las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial” ni al margen de la Constitución, y reafirmó que el cambio profundo que reclama la sociedad debe realizarse respetando las normas y fortaleciendo el trabajo conjunto dentro del marco institucional.