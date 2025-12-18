Volver | La Tecla Buenos Aires 18 de diciembre de 2025 NOTA DE GRAFICA

El momento de ocupar sillas que hace tiempo esperan dueño

Con cuatro vacantes en la Suprema Corte bonaerense, Axel Kicillof acelera negociaciones políticas y legislativas para enviar los pliegos en 2025, entre compromisos con la oposición, equilibrios internos y gestos de reconocimiento hacia la actual conducción del Máximo Tribunal.

