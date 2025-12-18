18 de diciembre de 2025
NOTA DE GRAFICA
El momento de ocupar sillas que hace tiempo esperan dueño
Con cuatro vacantes en la Suprema Corte bonaerense, Axel Kicillof acelera negociaciones políticas y legislativas para enviar los pliegos en 2025, entre compromisos con la oposición, equilibrios internos y gestos de reconocimiento hacia la actual conducción del Máximo Tribunal.
“No voy a ser tan estúpido de regalarle eso al que viene, sí o sí voy a proponer los jueces de la Corte”, le dijo Axel Kicillof a un legislador de la oposición en medio de la negociación por el endeudamiento, que incluyó el cubrimiento de vacantes en distintos lugares del Estado. “Los jueces de la Corte se van a trabajar el año que viene sí o sí”, se comprometió el mandatario, quien además habría asumido el compromiso de que uno de ellos lo llevaría el radicalismo. De todos modos, en el inicio del andar de la nueva Legislatura, el Gobernador también medirá cómo juega cada espacio opositor.
Hay cuatro vacantes en el Máximo Tribunal y tanto en el Ejecutivo como en la Legislatura afirman que la intención es que los pliegos lleguen al Senado (Cámara que debe aprobarlos) antes del receso de invierno. “Después del inicio de las sesiones ordinarias (1 de marzo) es uno de los temas a resolver”, afirmó un funcionario, quien reafirmó: “No vamos a irnos del Gobierno sin postular a los miembros de la Corte; después, si salen o no salen, veremos”. Es que la interna del oficialismo y la composición legislativa tampoco hacen fácil cada movimiento.
Si bien la intención es que los pliegos sean enviados en la primera parte del año, también hay una cuestión de tiempos y de agradecimiento que juega. Como publicó La Tecla la semana pasada, la actual presidenta, Hilda Kogan, tendría el deseo de volver a presidir la Suprema Corte dentro de dos años y después retirarse. Pero para que eso suceda los nuevos jueces deberían ser elegidos después del 19 de abril, cuando Kogan entregue el mando a Sergio Torres. Si los nombramientos son antes de esa fecha, quedará última en la fila y podría volver a la presidencia recién en siete años.
Si es el deseo de la magistrada es probable que Kicillof tenga el gesto de esperar hasta después del 19 de abril. Tanto él como todo el MDF están muy agradecidos con Kogan por su desempeño como presidenta de la Junta Electoral. “Si ella se levantaba un día y decía que las elecciones desdobladas no se podían hacer, se terminaba el desdoblamiento”, reconoció un ministro. Y ese reconocimiento se hace extensivo a los otros dos miembros del Tribunal: Torres y Daniel Soria. En el Ejecutivo resaltan que las relaciones son buenas con los tres miembros de la Corte.