18 de diciembre de 2025
CORONEL SUáREZ
Sigue la novela de los gauchos que no toman jugo y un intendente no baja la guardia
El intendente de Coronel Suárez defendió su pedido de apartamiento de un policía tras un control de alcoholemia en una jineteada, habló de desacato, denuncias previas y quedó bajo investigación judicial por presunto abuso de autoridad.
El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, rompió el silencio tras la polémica generada por el control de alcoholemia realizado a la salida de un festival de doma y jineteada y rechazó las acusaciones en su contra. Aseguró que el policía que ordenó el operativo incurrió en un “desacato” y negó haber pedido su apartamiento por el solo hecho de aplicar la ley.
Según explicó Moccero en declaraciones a La Nueva., los controles de alcoholemia en el distrito están a cargo de la inspección municipal con apoyo de la Policía, y sostuvo que el teniente Martín Guevara actuó de manera inconsulta. “Se cortó solo, ni siquiera avisó a su jefe, y no consultó al municipio, que es el responsable del control”, afirmó el jefe comunal.
Guevara, titular de la comisaría Tercera de Pueblo San José, fue quien dio la orden para montar el retén a la salida del evento organizado por el club El Progreso, a comienzos de este mes. Moccero sostuvo que el oficial ya tenía denuncias previas por falta de transparencia, que fueron elevadas a la Auditoría General de Asuntos Internos, y aseguró que su pedido a la Provincia no se vincula exclusivamente con el operativo de alcoholemia.
Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense ratificaron por ahora la continuidad de Guevara en su cargo, aunque el intendente consideró que podría ser apartado cuando avancen las investigaciones internas. De manera extraoficial trascendió que las denuncias contra el policía incluirían supuestos pedidos de sobornos a organizadores de espectáculos, además de otras irregularidades bajo investigación administrativa y penal.
La controversia se agravó por declaraciones públicas de Moccero, quien calificó de “ridículo” el control realizado a las 7 de la tarde y avaló el enojo de vecinos y asistentes. No obstante, aclaró que no está en contra de la ley de alcoholemia y defendió su aplicación en horarios de mayor siniestralidad. Por el caso interviene el fiscal Eduardo Quirós, tras una denuncia por presunto abuso de autoridad, mientras el intendente ya designó defensa legal.