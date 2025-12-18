Volver | La Tecla Municipios 18 de diciembre de 2025 CORONEL SUáREZ

Sigue la novela de los gauchos que no toman jugo y un intendente no baja la guardia

El intendente de Coronel Suárez defendió su pedido de apartamiento de un policía tras un control de alcoholemia en una jineteada, habló de desacato, denuncias previas y quedó bajo investigación judicial por presunto abuso de autoridad.

Compartir