18 de diciembre de 2025
ECONOMIA
Caputo va contra las tasas locales y señala a los municipios que más encarecen precios
El Ministerio de Economía difundió datos oficiales sobre tributos municipales y su incidencia en combustibles, supermercados e industrias.
El ministro de Economía, Luis Caputo, profundizó su disputa con los intendentes por el cobro de tasas municipales que, según sostiene, encarecen el precio final de bienes y servicios. Como parte de esa estrategia, lanzó el portal Transparencia Municipal, una web que detalla cuánto impactan los tributos locales en productos de consumo masivo, como alimentos y combustibles, y expone un ranking de municipios según su presión fiscal.
La iniciativa se inscribe en una confrontación abierta con jefes comunales —principalmente del peronismo del conurbano— a quienes Caputo acusa de obstaculizar la política antiinflacionaria. Desde los municipios replican que Nación se retiró de políticas sociales y trasladó costos a las comunas, sin compensarlos con recursos. Uno de los cruces más duros fue con el intendente de Pilar, Federico Achával, luego de que Caputo llamara públicamente a no comprar en ese distrito por una tasa ambiental que impacta en los precios de supermercados.
Achával respondió que para reducir tasas municipales el Gobierno nacional debería, a su vez, bajar o reintegrar el IVA que cobra a las comunas y no vuelve vía coparticipación. En ese contexto, el Ministerio de Economía presentó el nuevo portal como una herramienta para “fortalecer la transparencia fiscal”, con datos relevados de los sitios oficiales de los municipios al 31 de marzo de 2025.
En la provincia de Buenos Aires, el informe analiza 135 municipios y clasifica las tasas por rubros como Vial (combustibles), Industria, Hipermercados, Entidades Financieras y Actividades Primarias. En la tasa vial sobre combustibles, los mayores porcentajes corresponden a General Pueyrredón y Pinamar (3%), seguidos por Azul, Moreno y Pilar (2,5%). En el esquema de montos fijos se destacan José C. Paz, Junín y General Rodríguez.
En Seguridad e Higiene, los niveles más altos se concentran mayormente en municipios gobernados por el peronismo. En industrias lideran Quilmes, Moreno, Lanús y Morón; en hipermercados encabeza Lanús con una alícuota del 6%, seguida por Pilar y Quilmes. En entidades financieras se destacan La Matanza, La Plata, Bahía Blanca, Quilmes y Hurlingham, mientras que en actividades primarias los máximos aparecen en Bahía Blanca, Morón y varios distritos del conurbano. El ranking muestra, no obstante, una presencia transversal de municipios de distintos signos políticos entre los más gravosos.