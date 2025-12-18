Así en el pago como en la Legislatura

Antiguos y nuevos adversarios en las batallas territoriales vuelven a encontrarse en las cámaras provinciales. Algunos enfrentamientos serán cara a cara, otros a través de fieles alfiles.
Hay batallas de todo tipo y tamaño. Algunas merecen ser enfrentadas, otras llegan apenas a escaramuzas, pero todas quedan marcadas en la memoria.
Existen victorias recordadas y derrotas que dejaron cicatrices, algo que en política resulta clave para asimilar golpes y seguir adelante.
Así, la militancia en los municipios y localidades puso a referentes de todos los espacios cara a cara, luchando cada voto para obtener un triunfo en las urnas que los proyecte hacia un futuro mejor.
A partir del 10 de diciembre, el parlamento de la provincia de Buenos Aires será caja resonancia de algunas de estas disputas territoriales, que se dirimirán ahora en base a la capacidad dialéctica y la prepotencia de trabajo en materia legislativa.
En algunos casos la pelea será con protagonistas directos, como la que se espera, por ejemplo, entre Guillermo Montenegro y Fernanda Raverta en el Senado, rivales en la ambición por sentarse en el sillón del Ejecutivo marplatense. Por ahora, es 2-0 en favor del mandamás del PRO.
Otras, en cambio, serán a través de alfiles de los “popes”, que reeditarán de manera indirecta encarnizadas luchas electorales.
También coinciden desde hace un tiempo referentes seccionales y hasta municipales que se conocen y se registran de la miltancia en su pago chico. En este grupo se inscriben la radical Alejandra Lordén (ahora al frente de un nuevo bloque, UCR-Unión Cívica Radical) y el referente del Frente Renovador, Ricardo Lissalde, quienes comparten cámara desde hace varios años.
La deriva política de los dirigentes provoca, también, que el ingreso y la salida de algunos conspire contra promesas de alta tensión entre coterráneos. Uno de los casos es el de dos quilmeños: mientras la intendenta Mayra Mendoza ingresa este año, su archirrival Martiniano Molina, a quien la camporista derrotó en 2019, deja el cuerpo al consumir los dos mandatos consecutivos como parte de la bancada del PRO. Sin embargo, no le faltarán rivales de la patria cervecera a la reconocida ultra cristinista (ver aparte).
Y, a pesar de haber ingresado por la Primera, la libertaria María Luz Bambaci se cruzará en el Senado el peronista Marcelo Feliú. También con el libertario dialoguista Sergio Vargas, presidente del bloque Unión y Libertad, aunque éste es nacido en Coronel Rosales.
MAR DEL PLATA Un clásico de la Costa Atlántica
Enfrentados por la intendencia de Mar del Plata, la camporista Fernanda Raverta y el amarillo-libertario Guillermo Montenegro volverán a cruzarse en la Legislatura. El ex juez puede mostrar un historial de triunfos propios y de su espacio (antes Juntos por el Cambio) ante la ex titular de ANSES durante la gestión de Alberto Fernández. En 2019, la ex diputada provincial y nacional fue candidata a intendenta por el Frente de Todos, obteniendo el 37,9% de los votos contra el 40,2% del referente del PRO en Generral Pueyrredon.
En 2023, Raverta volvió a intentarlo de la mano del ex jefe comunal peronista Gustavo Pulti. Con Encuentro Marplatense cosechó el 36,2% de voto, mientras que Montenegro se impuso con el 41,2 por ciento, quedándose nuevamente con la intendencia de La Feliz.
Ambos volvieron a verse las caras en septiembre, donde volvió a imponerse Montenegro, que revivirá la eterna disputa en la Cámara Alta.
JUNIN
Dos rivales territoriales, que se enfrentaron por la conducción del municipio de Junín, volverán a cruzarse en la Legislatura bonaerense en 2026. Se trata del intendente (en uso de licencia) Pablo Petrecca, del PRO, y la referente del Frente Renovador en ese distrito de la Cuarta Sección, Valeria Arata.
Ambos compitieron en 2023 por el sillón del Ejecutivo, registrándose un triunfo del entonces reelecto alcalde amarillo (44,35), dejando a la ex diputada provincial en el segundo lugar, al obtener el 38,4% de votos.
Los comicios de septiembre de este año depositó a ambos en el Senado bonaerense, en el que el alfil de Jorge Macri será presidente de la banca del PRO y la massista ocupará un lugar en el bloque de Unión por la Patria.
LA PLATA La Sección capital, la Octava, será caja de resonancia de lo que puedan aportar diferentes actores politicos, cada uno con su propio desarrollo territorial en la ciudad de la diagonales. En la Cámara de Diputados se sentará, por caso, la alakista Lucía Iáñez, quien compartirá bancada con otros platenses, el camporista Ariel Archanco y el massista Juan Martín “Tachu” Malpelli. El sector peronista tendrá en el mismo cuerpo a una representación de La Libertad Avanza, que conforman Juanes Osaba (será vicepresidente de Cámara) y Francisco Adorni, hermano de Manuel, legislador porteño y vocero presidencial.
Las huestes violetas tendrán un refuerzo: el de la ex senadora Julieta Quintero Chasman, referente del PRO y enrolada en el sector del ministro del Interior, Diego Santilli.
BAHIA BLANCA
En representación de este distrito la Cámara Baja contará con la continuidad de Maite Alvado, referenciada en La Cámpora e integrante del bloque Unión por la Patria. Por su parte, ingresa el ex senador Andrés De Leo por la Coalición Cívica y que encabezó la boleta de Somos Buenos Aires en septiembre de este año.
Mientras tanto, los libertarios contarán con una nutrida delegación para revivir batallas territoriales.
Entre los violetas está Oscar Liberman, ex candidato a intendente en 2023; además de la influencer Carla Panelli, Silvina Vitale (ex titular de ANSES regional) y Héctor Gay, ex jefe comunal entre 2015 y 2023 por el PRO, quien pegó el salto a La Libertad Avanza.
QUILMES
Una confluencia multicolor se dará en la Cámara de Diputados bonaerense, con la presencia de una nutrida delegación quilmeña.
En el cuerpo que preside ahora Alejandro Dichiara desembarcó la intendenta de ese distrito, la camporista Mayra Mendoza, quien aspiraba a conducir el bloque de Unión por la Patria. Aunque finalmente será Facundo Tignanelli, otro integrante de “La orga”, quien presidirá la bancada peronista.
También llega la ex diputada nacional del PRO, María Sotolano, un alfil de Jorge Macri en la Legislatura que integró el gabinete del amarillo Martiniano Molina en ese distrito. Finalmente, se producirá el regreso al bloque libertario de Nahuel Sotelo, tras su paso por la gestión nacional como Secretario de Culto y Civilización. Es de Las Fuerzas del Cielo como su reemplazante al frente del bloque y ratificado en la conducción, Agustín Romo.
SAN NICOLAS La competencia política del pago chico nicoleño llega a Diputados con la reedición de un clásico: los Passaglia vs. Cecilia Comerio. El que llega a la Legislatura es Manuel, hermano de Santiago, intendente de esa ciudad de la Segunda Seccción. Lo hará bajo el sello de HECHOS junto a Ignacio Mateucci, otro paisano, ex director del Puerto local y que se desempeñaba como Secretario de Gobierno de la municipalidad. Para trasladar este viejo enfrentamiento a La Plata también ingresó Evelyn Flores, alfil de Comerio (concejala y presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto local), quien fue derrotada por el jefe comunal en las elecciones de 2023 y en 2019 por su hermano Manuel, ahora legislador recién asumido.
PEHUAJO La Cuarta Sección electoral tiene su clásico en Diputados, reeditando antiguos enfrentamientos locales. Ambos ingresaron en 2023 y son del mismo pago chico: Pehuajó. En las elecciones de ese año el peronista Avelino Zurro encabezó la boleta de Unión por la Patria, impulsado por su tío Pablo, el intendente ultracristinista de ese municipio. Enfrente se ubicó, con la boleta de Juntos, Fernando Rovello, referente del PRO en la región y quien tuvo un encontronazo (dicen que hubo golpes) con el alcalde, con quien compitió de igual a igual. Alfil de Daniel Angelici, y cumpliendo su segundo mandato consecutivo, Rovello comparte cámara hace 2 años con su conocido del pago, ya que el peronista -con quien se lleva mejor que con su tío- ocupó, entre 2019 y 2023, la subsecretaría de Asuntos Municipales de la Nación.
MORENO Polémico, frontal y siempre dispuesto a la batalla tuitera, el morenense Ramón “El Nene” Vera es una de las espadas de Sebastián Pareja en la Cámara de Diputados bonaerense. Tiene un largo recorrido en el peronismo de ese distrito del Conurbano, hasta que desembarcó en La Libertad Avanza.
A partir del 10 de diciembre tendrá como compañera de recinto a María Lorena Saavedra, joven militante del Movimiento Evita que, en ese municipio, conduce la intendenta Mariel Fernández. Desde 2019 ocupó el cargo de secretaria de Desarrollo Comunitario de la comuna. En 2021 llegó al Concejo Deliberante formando parte de la boleta de Fuerza Patria, para volver luego al Ejecutivo y entrar, tiempo después, como diputada provincial en los comicios seccionales de septiembre pasado.
LA MATANZA
Desde el corazón del Conurbano se amplía la representación multicolor en la Legislatura bonaerense.
En ese populoso distrito peronista desarrolla su actividad, por ejemplo, el presidente del bloque de Diputados provinciales de Unión por la Patria, el camporista Facundo Tignanelli. En el recinto se cruzará ahora con el coordinador de La Libertad Avanza en ese municipio, Luis Ontiveros (cuando juró lo hizo, precisamente, “por La Matanza”), con aspiraciones a pelear por la intendencia en 2027 de la mano de Sebastián Pareja.
Elegida en septiembre por la Tercera Sección llega otra matancera a la Cámara Baja: la trotskista Mónica Schlotthauer, quien presidirá uno de los dos bloques del FIT (el otro estará en manos de Christian “Chipi” Castillo.