La capacidad instalada sigue en caída y enciende las alarmas en el sistema productivo

Intendentes UCR volvieron a La Plata en busca de oxígeno para municipios en llamas Jefes comunales radicales, además del titular del Comité de Contingencia, se reunieron el lunes con el ministro de Economía, Pablo López. Pidieron ayuda para enfrentar el pago de aguinaldos, con prioridad a siete distritos con serias dificultades económicas. Varias opciones para el rescate.