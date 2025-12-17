17 de diciembre de 2025
ALIVIO
Aguinaldo: el Gobierno bonaerense confirmó que lo depositará el 20 de diciembre
El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires finalmente dio a conocer el día en que pagará la segunda mitad del Sueldo Anual Complementario. Luego de varios días de incertidumbre, respiran aliviados en la administración pública.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que el sueldo anual complementario (SAC) correspondiente a diciembre estará depositado el próximo 20 de diciembre en las cuentas de las y los trabajadores provinciales. De esta manera, el aguinaldo será abonado antes de las fiestas.
Desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que el pago se realizará en un contexto de emergencia económica y restricciones financieras, que atribuyen a la política del Gobierno nacional hacia la Provincia. En ese marco, destacaron el cumplimiento de la obligación salarial con el personal estatal.
Según se indicó oficialmente, se atraviesa una crisis económica profunda, con impacto en todo el territorio bonaerense, caracterizada por destrucción de puestos de trabajo, cierre de empresas y caída sostenida de la recaudación, tanto a nivel provincial como municipal.
A esa situación se suma, de acuerdo al comunicado, el recorte de transferencias obligatorias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la paralización de obras y programas, lo que habría generado una deuda acumulada con las y los bonaerenses estimada en 12,9 billones de pesos.
En ese escenario, el Gobierno provincial remarcó que el pago del aguinaldo se concreta “con gran esfuerzo” y subrayó el rol de las y los trabajadores estatales como actores centrales para el funcionamiento del Estado.
Finalmente, desde la gestión del gobernador Axel Kicillof reafirmaron el compromiso de la Provincia con el sostenimiento del empleo público y la mejora de las condiciones laborales, una línea de acción que, indicaron, se mantiene desde el inicio de la actual administración.