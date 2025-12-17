Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de diciembre de 2025 ALIVIO

Aguinaldo: el Gobierno bonaerense confirmó que lo depositará el 20 de diciembre

El Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires finalmente dio a conocer el día en que pagará la segunda mitad del Sueldo Anual Complementario. Luego de varios días de incertidumbre, respiran aliviados en la administración pública.

