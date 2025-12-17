Una mujer envenenó a sus 28 mascotas y se quitó la vida en Mar del Plata

De forma reciente, una mujer de 64 años, residente de Parque Hermoso en Mar del Plata envenenó a sus 16 perros y 12 gatos para luego quitarse la vida con el mismo método.



Los vecinos se alertaron por el silencio, y además notaron que no había nadie en la puerta. Así fue que fueron hasta el lugar y pudieron salvar a ocho perros que, hasta hoy, se encontraban en estado de observación en una veterinaria cercana. También llamaron a la policía y a emergencias médicas que rápidamente llegaron al lugar. Los profesionales intentaron asistir a la señora pero ya estaba fallecida.



Los tristes sucesos acontecieron en la calle 200 entre 11 y 9.



El caso fue caratulado como averiguación de causales de muerte y aún no se han esclarecido los motivos.



La mujer vivía sola, no tenía familiares cercanos y era muy querida en su barrio.