Miércoles, 17 diciembre 2025
17 de diciembre de 2025
TRAGEDIA

Una mujer envenenó a sus 28 mascotas y se quitó la vida en Mar del Plata

El suceso ocurrió en el barrio Parque Hermoso. Gracias a los vecinos, algunos animales fueron salvados

De forma reciente, una mujer de 64 años, residente de Parque Hermoso en Mar del Plata envenenó a sus 16 perros y 12 gatos para luego quitarse la vida con el mismo método. 

Los vecinos se alertaron por el silencio, y además notaron que no había nadie en la puerta. Así fue que fueron hasta el lugar y pudieron salvar a ocho perros que, hasta hoy,  se encontraban en estado de observación en una veterinaria cercana. También llamaron a la policía y a emergencias médicas que rápidamente llegaron al lugar. Los profesionales intentaron asistir a la señora pero ya estaba fallecida. 

Los tristes sucesos acontecieron en la calle 200 entre 11 y 9. 

El caso fue caratulado como averiguación de causales de muerte y aún no se han esclarecido los motivos. 

La mujer vivía sola, no tenía familiares cercanos y era muy querida en su barrio. 



 

