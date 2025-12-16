Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de diciembre de 2025

Veto parcial de Kicillof al Presupuesto bonaerense

El Gobernador promulgó la “ley de leyes” provincial pero observó un artículo que establece el “silencio positivo” en el mecanismo de publicidad de los contratos para evitar “confusión” y posibles perjuicios al fisco. Ese artículo “limita las herramientas previstas” para garantizar la transparencia, argumentó.

