Veto parcial de Kicillof al Presupuesto bonaerense
El Gobernador promulgó la “ley de leyes” provincial pero observó un artículo que establece el “silencio positivo” en el mecanismo de publicidad de los contratos para evitar “confusión” y posibles perjuicios al fisco. Ese artículo “limita las herramientas previstas” para garantizar la transparencia, argumentó.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, vetó parcialmente la Ley de Presupuesto 2026, que fue promulgada hoy tras ser aprobada en la Legislatura bonaerense, en lo que fue la culminación de una ardua puja con la oposición y con sectores internos del peronismo bonaerense.
Kicillof observó el artículo 94 de la “ley de leyes”, que introduce un mecanismo de “silencio positivo” en el mecanismo de publicidad de las contrataciones del Estado provincial. Ese artículo “limita las herramientas previstas para el cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos licitatorios”, argumentó el Gobernador en los fundamentos de su decreto de promulgación.
Ese decreto (el 2944/2025) dispone promulgar la Ley 15.557 (es decir, el Presupuesto 2026) pero observando el artículo 94. Ese artículo “introduce el silencio positivo al establecer que en caso de que los organismos de asesoramiento y control no remitieren el informe, dictamen o vista requerido en el plazo mencionado se entenderá que no existen objeciones que formular”.
Pero eso “no resulta compatible con el régimen ordinario de Obras Públicas”, sino que es “propio de la normativa de excepción prevista para situaciones de emergencia”, precisó el Gobernador. Además, podría introducir “confusión” en el proceso, apuntó.
“La introducción del silencio positivo para el caso de no cumplirse con el plazo extraordinario aludido no sólo resulta contrario a la normativa administrativa provincial que se rige por el silencio negativo, sino que conlleva la posibilidad de que los intereses del fisco se vean afectados, lo que desnaturaliza el control previo de los organismos”, observó además el mandatario bonaerense.