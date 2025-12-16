Volver | La Tecla Municipios 16 de diciembre de 2025 GESTIÓN RENOVADA

Cambios de gabinete en un municipio bonaerense

El joven intendente de Ameghino, Nahuel Mittelbach, busca “renovar la gestión” con varias modificaciones en su plantel. Enterate de todos los nombres de los nuevos funcionarios.

Compartir