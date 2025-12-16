16 de diciembre de 2025
GESTIÓN RENOVADA
Cambios de gabinete en un municipio bonaerense
El joven intendente de Ameghino, Nahuel Mittelbach, busca “renovar la gestión” con varias modificaciones en su plantel. Enterate de todos los nombres de los nuevos funcionarios.
El intendente del partido bonaerense de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach, anunció una serie de cambios en su gabinete que se harán efectivos a partir de enero, para “fortalecer la gestión y optimizar el funcionamiento de áreas estratégicas”.
Con estos cambios, Mittelbach busca “renovar la gestión y continuar mejorando las políticas públicas del distrito” en un “contexto desafiante”, afirma un comunicado de la Municipalidad.
Los secretarios que acompañarán al jefe comunal a partir de enero de 2026 son:
- Dr. Andrés Sciutto
Secretario de Gobierno y Hacienda: Abogado (UNLP). Ejerce la profesión en su propio estudio jurídico y participa en la gestión de la empresa agropecuaria familiar, integrando el ejercicio del derecho con la administración productiva.
- Dra. María Ignacia Iturrería
Secretaria de Desarrollo Social: Abogada (UNNOBA), mediadora y abogada del niño. Se desempeñó como abogada de la mujer y como Secretaria de Desarrollo Social. Asimismo, es Productora Asesora de Seguros.
- Dr. Pablo Varrone
Secretario de Salud: Médico (UNR), especializado en emergentología (SAE – HIGA Junín). Cuenta con experiencia en coordinación médica regional y ha ocupado cargos de conducción en hospitales y Secretarías de Salud, además de integrar el Consejo Superior de Salud.
- Tec. Prof. Bruno Zavatarelli
Secretario de Obras y Servicios Públicos: Profesor y técnico en Electromecánica. Posee experiencia docente en áreas científico-tecnológicas y trayectoria en los sectores industrial, comercial y educativo.
- Francisco Canosa
Secretario de Desarrollo Local: Ingeniería Industrial (ITBA), con posgrados en Emprendedurismo (ITBA), Bonos Verdes y Finanzas Sostenibles (UCEMA) y Agronegocios y Alimentos (UBA). Cuenta con experiencia en gestión de proyectos ambientales y productivos, y se desempeña en consultoría especializada.
- Lic. Martina M. Petersen
Subsecretaría de Coordinación: Licenciada en Ciencia Política (USAL), diplomada en Derecho Parlamentario (Universidad Austral) y con posgrado en Comunicación Política y Opinión Pública (FLACSO). Posee experiencia en asesoría y formulación de proyectos en el ámbito legislativo nacional y en gobiernos locales.