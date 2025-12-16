Sesión light con cobertura de cargos, proyectos varados y el intríngulis Magario
La Cámara Baja se reunirá esta tarde, desde las 16, para presentar nuevos bloques y completar autoridades. Hasta el momento, la vicegobernadora no presentó su pedido de licencia. Buscan que proyectos en comisión no pierdan estado parlamentario.
La Cámara de Diputados bonaerense volverá a sesionar esta tarde, desde las 16, con algunas cuestiones pendientes que el cuerpo presidido ahora por Alejandro Dichiara (reemplazó a Alexis Guerrera) debe resolver.
Una de ellas es la situación de la presidenta del Senado, Verónica Magario, quien hasta el momento no ha presentado el pedido de licencia tras ser electa como diputada por la Tercera Sección electoral, abriendo un abanico de posibilidades respecto de su silla en el bloque en caso de no efectivizarla.
Otra cuestión pendiente es la presentación de bloques de reciente creación, como el que los radicales Alejandra Lordén, Valentín Miranda y Priscila Minaard inscribieron con el sello UCR-Unión Cívica Radical, tras romper con el abadista UCR-Cambio Federal, que conduce el marplatense Diego Garciarena.
Como informó La Tecla.info, la saladillense estará al mando del sector que responde a Miguel Fernández, titular del Comité de Contingencia, mientras que Miranda, alfil del ex intendente de Trenque Lauquen, lo hará el año próximo.
La vicegobernadora deberá definir su estrategia tras ser elegida diputada en septiembre.
También restan oficializar las presidencias de los bloques, que serían comandados por Facundo Tignanelli (Unión por la Patria); Agustín Romo (La Libertad Avanza); Alejandro Rabinovich (PRO); Andrés De Leo (Coalición Cívica); Martín Rozas (Unión y Libertad); Gustavo Cuervo (Nuevos Aires); Manuel Passaglia (Espacio Abierto-Hechos); Christian Castillo y Mónica Schlotthauer (los dos grupos del FIT) y los mencionados Garciarena y Lorden.
Además, restan completar las vicepresidencias correspondientes al radicalismo abadista, que será el tandilense Matías Civale, y a Unión y Libertad, que recaerá en Blanca Alessi. Se sumarán a los peronistas Alexis Guerrera y Mariano Cascallares; Juanes Osaba, por La Libertad Avanza y Agustín Forchieri, del PRO.
Lo mismo hará el cuerpo con el resto de los cargos, tres de los cuales quedaron para el kirchnerismo y tres para el massismo. La Cámpora tendrá al secretario Legislativo, Gervasio Bozzano, y al secretario de Desarrollo Institucional, Martín Alaniz, mientras que el secretario Administrativo, Miguel De Lisi, responde a Martín Insaurralde.
Juanes Osaba fue el elegido de Sebastián Pareja para ouna vicepresidencia en Diputados.
El Frente Renovador se quedó con el secretario de Participación Ciudadana, Sergio Errecalde, el pro secretario Legislativo, Diego Di Salvo, y el pro secretario administrativo: David Alcalá.
Además, se espera que el cuerpo de el OK a varios proyectos que están en peligro de perder estado parlamentario, además de otros sobre tablas sobre los cuales existe consenso para aprobarlos por su importancia.