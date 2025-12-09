9 de diciembre de 2025
Sigue la disputa entre Milei y “Chiqui” Tapia: allanaron 15 clubes bonaerenses
La Policía Federal y ARCA realizaron operativos simultáneos en 35 puntos, incluidos 18 clubes y las sedes de la AFA. Buscan pruebas que permitan determinar el rol de la empresa de Ariel Vallejo en un presunto circuito de lavado de activos.
La investigación por presunto lavado de dinero que involucra a Sur Finanzas, la firma de Ariel Vallejo, sumó un capítulo de alto voltaje tuvo lugar este martes, con allanamientos simultáneos en distintos clubes del fútbol argentino. La causa, que se tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora, apunta a establecer si existieron maniobras ilícitas vinculadas al empresario, señalado por su cercanía con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.
Los operativos estuvieron a cargo de la Policía Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que desplegaron equipos en 35 lugares, entre ellos las dos sedes de la AFA: el histórico edificio de Viamonte y el predio “Lionel Andrés Messi” de Ezeiza. También se intervino en las oficinas de la Superliga Profesional y en 18 clubes, 15 de ellos con sede en la provincia de Buenos Aires.
Esta situación se da en medio de una fuerte disputa entre el presidente Javier Milei y el titular de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. De acuerdo con la información policial, el objetivo fue secuestrar documentación contable, computadoras, teléfonos y vehículos que permitan reconstruir la trama societaria y financiera que rodea a Sur Finanzas. La empresa mantenía contratos de sponsoreo y otros vínculos administrativos con distintos clubes, relaciones que ahora están bajo la lupa.
En territorio bonaerense, los allanamientos alcanzaron a Racing, Independiente, Platense, Deportivo Armenio, Los Andes, Deportivo Morón, Excursionistas, Temperley, Victoriano Arenas, Dock Sud, Estrella del Sur, Acassuso, Banfield, Brown de Adrogué y Defensores de Glew.
En la Ciudad de Buenos Aires, los operativos incluyeron a San Lorenzo, Argentinos Juniors y Barracas Central. También realizaron una serie de allanamientos en el estadio José María Minella de Mar del Plata, tal como adelantó La Tecla durante la jornada de martes.
Las inspecciones generaron un fuerte revuelo interno, especialmente por el impacto mediático que volvió a colocar a la dirigencia del fútbol en el centro de la escena judicial. Si bien desde varias instituciones afirmaron que entregaron la documentación requerida sin inconvenientes, puertas adentro se repite la misma frase: nadie quiere quedar pegado a un escándalo que recién empieza.
Mientras la investigación avanza, en el ambiente del fútbol se multiplican las versiones sobre cómo se gestaron los vínculos entre Sur Finanzas y las instituciones involucradas. En paralelo, la justicia busca determinar si esos contratos fueron utilizados para canalizar fondos irregulares o si se trató de operaciones comerciales legítimas.
Por ahora, la causa mantiene a todo el ecosistema del fútbol argentino en estado de tensión. La cercanía entre Vallejo y Tapia, mencionada en el expediente, promete seguir alimentando un capítulo judicial que podría tener derivaciones inesperadas en las próximas semanas.