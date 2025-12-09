Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de diciembre de 2025 SUR FINANZAS

Sigue la disputa entre Milei y “Chiqui” Tapia: allanaron 15 clubes bonaerenses

La Policía Federal y ARCA realizaron operativos simultáneos en 35 puntos, incluidos 18 clubes y las sedes de la AFA. Buscan pruebas que permitan determinar el rol de la empresa de Ariel Vallejo en un presunto circuito de lavado de activos.

