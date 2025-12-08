Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de diciembre de 2025 INFORME CAME

La economía no arranca: las ventas minoristas pyme siguen en caída libre

Un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer datos negativos para la actividad que reflejan un rumbo económico a la deriva. Los detalles del impacto negativo en los comercios.

